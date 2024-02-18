Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 140
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
alors pourquoi réinventer votre propre lisepad quand il existe déjà une fonction productive ?
ArrayFill remplit un tableau avec une seule valeur. Et ici, nous parlons de remplir un tableau avec des données.
Si la conjonction "remplir un tableau statique, puis le copier dans un tableau dynamique à l'aide d'ArrayCopy" fonctionne plus rapidement que le simple "remplir un tableau dynamique", il est logique d'inventer un tel tableau. fonctionne plus rapidement que le simple "remplissage d'untableau dynamique", alors il est logique d'inventer un tel "lisapedo".
ArrayFill remplit un tableau avec une seule valeur. Et ici, nous parlons de remplir un tableau avec des données.
Si la conjonction - "remplir un tableau statique, puis le copier dans un tableau dynamique via ArrayCopy" - fonctionne plus rapidement que "remplir un tableau avec des données". fonctionne plus rapidement que le simple "remplissage d'un tableau dynamique", alors il est logique d'inventer un tel "lisapedo".
Dans ce cas, vous devez demander aux développeurs d'implémenter ce mécanisme dans la classe CCanvas de la bibliothèque standard.
Dans les deux plateformes, les fichiers EX peuvent servir de conteneurs d'indicateurs.
Ces indicateurs peuvent être appelés dans des iCustom et des modèles tiers. Le conteneur EX lui-même ne doit pas être lancé à cette fin.
Dans les deux plateformes, les fichiers EX peuvent servir de conteneurs d'indicateurs.
Ces indicateurs peuvent être appelés dans des iCustom et des modèles tiers. Il n'est pas nécessaire de lancer le conteneur EX pour cela.
Je me demande si vous pouvez montrer un exemple d'un tel lancement ?
Je me demande si vous pouvez me montrer un exemple d'un tel lancement ?
c'est probablement ça :
Utiliser ses propres ressources et celles de tiers
Par exemple, si l'indicateur SampleIndicator.ex5 est inclus dans l'Expert Advisor SampleEA.ex5 en tant que ressource, alors le chemin d'accès à lui-même, spécifié lorsqueiCustom() est appelé dans la fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé, ressemblera à ceci "\Experts\\\\SampleEA.ex5::Indicateurs\\\\Nde l'échantillon.ex5". Si ce chemin est spécifié explicitement, l'indicateur personnalisé SampleIndicator.ex5 sera étroitement lié à SampleEA.ex5 et perdra sa capacité à travailler indépendamment.
Je me demande si vous pouvez me montrer un exemple d'un tel lancement ?
Quand je serai prêt, je l'écrirai.
probablement ceci :
Utiliser vos propres ressources et celles de tiers
Par exemple, si l'indicateur SampleIndicator.ex5 est inclus dans l'Expert Advisor SampleEA.ex5 en tant que ressource, alors le chemin d'accès à lui-même, spécifié lorsque iCustom() est appelé dans la fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé, ressemblera à ceci "\Experts\\\\SampleEA.ex5::Indicateurs\\\\Nde l'échantillon.ex5". Si ce chemin est spécifié explicitement, l'indicateur personnalisé SampleIndicator.ex5 sera étroitement lié à SampleEA.ex5 et perdra sa capacité à travailler indépendamment.
Je viens de comprendre qu'il est possible d'utiliser les indicateurs de cet ex5 dans d'autres EAs, mais pas dans celui où il est une ressource.
J'écrirai quand je serai prêt.
OK, je m'en réjouis.
Il s'agit d'une fonctionnalité du testeur MT5, mais j'ai décidé de la publier dans ce fil, car elle est indirectement liée à ce sujet.
Pour accéder à l'onglet d'optimisation invisible, vous devez sélectionner la force brute totale, sans paramètres à optimiser.
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values