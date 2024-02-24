L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 922
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Maxim, qu'utilisez-vous comme prédicteurs de toute façon ? Si ce n'est pas un secret, bien sûr.
maintenant juste des séries de prix, non transformées en aucune façon pour la RF
pour NS vous pouvez prendre des incréments normalisésmais je n'ai pas le Graal, je ne fais pas autorité ici. Aleshenka a ici
Pouvez-vous résumer l'intérêt du binge en quelques mots ? La barrière de la langue m'empêche de comprendre...
Quand j'arriverai au codage de la forêt selon votre article, je poserai beaucoup de questions, y répondrez-vous ?
l'essentiel de l'hilarité en un mot. Les Chinois sont toujours en train de tout fustiger, et celui-ci reprend toutes mes idées des articles.
élimine le bruit des prédicteurs au moyen de règles floues, puis les sorties sont transmises aux entrées d'un réseau récurrent, qui est formé par renforcement.
mais, le problème ﬁnancier est très compliqué et il est difficile de configurer manuellement les fonctions d' appartenance floues.
Fig. 2. vue d'ensemble des DRN flous pour un apprentissage robuste des caractéristiques et un commerce autodidacte.
Nous préférons apprendre les fonctions d'appartenance floues directement à partir des expériences.Par conséquent, nous préférons apprendre directement les fonctions d'appartenance et cette idée sera détaillée dans la section IV.
en un mot. Les Chinois trichent toujours, et ici j'ai toutes mes idées des articles
élimine le bruit des prédicteurs au moyen de règles floues, puis introduit les sorties dans les entrées d'un réseau récurrent qui apprend par renforcement.
Mais, le problème ﬁnancier est très compliqué et il est difficile de configurer manuellement les fonctions d' appartenance floues.
Fig. 2. vue d'ensemble des DRNN flous pour un apprentissage robuste des caractéristiques et un commerce autodidacte.
Nous préférons apprendre les fonctions d'appartenance floues directement à partir des expériences.Par conséquent, nous préférons apprendre directement les fonctions d'appartenance et cette idée sera détaillée dans la section IV.
L'idée est donc très bonne !
L'idée est donc très bonne !
C'est une idée commune, une idée de tous les jours. Chaque femme au foyer pense de temps en temps à de telles architectures de réseaux neuronaux.
Les particularités sont intéressantes, et on ne les trouve nulle part tant qu'on ne les invente pas soi-même.
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
Discussion (en espérant que le fil de discussion ne sera pas remonté à nouveau) :
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
Pas grave :)
Actuellement, je fais du vps sur google... A votre suggestion. Micro. Tout semble aller bien, mais je n'ai pas encore atteint le mode.
Certains autres freebies sur azure de Microsoft) n'ont pas encore été examinés, car ils n'ont pas besoin de
Microsoft propose également des services gratuits sur Azure. Je ne les ai pas encore examinés, car je n'en ai pas besoin.