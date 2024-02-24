L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 918
Oui, exactement.
Parvenez-vous à construire des stratégies sur vos anciens prédicteurs, combien en avez-vous en unités et le nombre total de combinaisons ?
40 pièces maintenant, mais essentiellement une seule, juste entraînée avec des conditions différentes, puis le résultat est moyenné sur toutes les
Beaucoup, je ne peux même pas penser à une centaine ! Et combien de prédicteurs et leur nombre de combinaisons ?
prédicteurs (entrées) de 25 à 200 pour différentes stratégies :) pas besoin d'en inventer, juste de petites modifications de certains initiaux
Je me demande comment vous les marquez comme appartenant à chaque CT ? Par exemple, il y a 200 colonnes, quelque part elles sont remplies de 25 valeurs, et qu'y a-t-il dans les 175 restantes - une valeur de variable unique (prédicteur) ?
J'ai tiré.
Je voulais tirer jusqu'au printemps, mais je l'ai eu jusqu'en été. Pas mal non plus.
attendez les photos d'australie :)
Investisseurs - à partir de 50 000
Je ne comprends pas, enseigné NS pour faire de l'argent ?))
Eh bien, en quelque sorte, j'ai fait presque tout ce que je pouvais :) ce n'est pas un graal, mais quelque chose fonctionnera de temps en temps, il n'y a pas de raison de s'en faire trop.
Est-ce qu'il fera 100 % par an sans perdre d'argent ? Quelle est la protection contre les pertes ? Un stoploss régulier ? Je me bats avec la rétention des dépôts. À mon avis, c'est la clé pour rendre chaque expert rentable. Je suis sérieux :)
Mais dans l'ensemble, je vous soutiens. Tant de temps et d'efforts y ont été consacrés. Il est temps de demander des bénéfices.
Oui, c'est probablement la moyenne, en tenant compte des recyclages périodiques ?
si vous choisissez des marchés persistants et les fermez sur des conneries d'informations, peut-être plus.
arrête, bien.
Je ne suis pas sûr du temps et de l'effort que cela vaut) mais en termes d'acquisition de connaissances sur les réseaux neuronaux, c'est OK).
J'ai inventé un renversement d'un ordre d'urgence (avec un volume accru, ce qui conduit au seuil de rentabilité). Il semble se battre pour le dépôt, mais il n'est pas très stable. Le marché le conquiert pendant les périodes plates, où l'ordre d'urgence manque de volatilité sur les barres. Bien sûr, nous pouvons effectuer 100 itérations mais l'inversion est coûteuse. Si le cours s'éloigne de 10 points du cours d'ouverture de l'ordre d'urgence dans la mauvaise direction (un palier est fixé), l'ordre d'urgence est fermé et un nouvel ordre est ouvert à sa place. La tâche est simple : attraper la direction du prix suivant, il monte et descend à l'intérieur de la barre avant que la barre ne monte ou ne descende... Mais en général c'est mieux qu'un seul ordre d'urgence à jeter, même si l'inverse fait parfois plus mal que si l'EA ferme 1 ordre d'urgence si le drawdown a augmenté après son ouverture.... Cependant, le fait est que si l'ordre d'urgence répété n'aboutit pas, le dépôt subira des pertes et l'inverse permet au dépôt de rester à flot plus longtemps. Je l'ai testé pour l'instant et l'inversion est mise en place pour les gros dépôts à partir de 500 euros et plus. L'inversion est pertinente pour les gros dépôts - 500 EUR, mais pour les petits - elle les mange tout simplement et regarde d'un air suspicieux : " Où est l'argent ? ").
X2 pour l'année avec un risque minimal de perte d'investissement est un succès !
Tout le reste est un jeu de naufrage dans lequel seule la date du naufrage reste inconnue. Tout cela est pour les joueurs, et les hommes d'affaires sérieux aiment les revenus stables, et pour eux celui qui a fait le % de rendement de X2, X3 du taux de dépôt bancaire est un financier cool.