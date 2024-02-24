L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 919
Pareil, mais l'étape inverse est déjà de 20 pips. Je fais des tests de mai à mai pour l'année, mais dans la première décade de 2018, tout commence. Maintenant, je suis à mi-chemin de la période et semble être OK - dépo 100 euros, 5% de drawdown pour activer l'ordre d'urgence et ensuite l'inversion de la direction du prix attrape. Mais ce système perd aussi, juste les paramètres repris. Hélas. Bien que les pertes soient moins fréquentes.
Je vais mettre à jour le conseiller expert cette semaine, peut-être que cette idée sera utile à quelqu'un. Je dois également mentionner le changement de stratégie, c'est un truc cool, mais je n'ai pas réussi à l'implémenter de telle sorte qu'il évalue la rentabilité d'un trade pour les 10 derniers trades par exemple, mes calculs sont moyens et le dépôt est presque perdu avant que le changement de stratégie ne se déclenche, bien que je puisse certainement jouer avec. Je prends le profit de l'historique de l'EA et le divise par le nombre de transactions dans l'historique. Ce coefficient (ratio) à la valeur < TakeProfit/3 active le changement de stratégie. Je le divise par trois car les contre-ordres - en règle générale, un EA doit effectuer 3 transactions pour obtenir le TakeProfit. Si la transaction était basée sur des contre-ordres, elle sera basée sur 1 ordre. Et vice versa. En utilisant ce type de modules complémentaires, je veux aider mon conseiller expert à ne pas perdre d'argent car ses gains ne sont pas stables.
Rideau. Et une fois de plus sur les flotsam fusionnés. 26/09/2017. Juste les barres sur le plat ont un peu grossi mais pas assez pour attraper la réversion.... Ils sont de 50 à 100 pips maximum. Reverse va probablement manger le dépôt. Je vais fixer un palier de 100 pips maintenant et voir ce qui se passe. Et ce qui va se passer - le conseiller expert a disparu. Je ne peux pas me permettre de rouler 100 points dans une mauvaise direction avec un dépôt de 1000 points au Lot 3... En général, le marché ne peut être trompé ;)) Il connaît son métier.
Au fait, j'ai des idées sur ce scénario de marché, testons-le :)
Une caution de 10 000 euros a permis de passer la zone plate. 7 inversions sur 15 possibles ont suffi. La caution a beaucoup baissé, mais elle ne va pas baisser. Heh. C'est cool. Il est encore en phase de test, un test très long, bien que la période ne soit que d'un an.
Si cela ne vous dérange pas, veuillez m'envoyer un ensemble de prédicteurs et une cible d'entraînement/de test pour NS ou échafaudage - juste un fichier texte. Je veux comprendre si je suis tordu ou si l'outil est stupide.
Aleksey faire un projet ouvert - télécharger les fichiers à YandexDisk et les gens vont ramasser, surtout avec des conseils))). Sinon, les innovateurs locaux sont tous éparpillés dans les coins avec leurs systèmes commerciaux, et tout le travail de base enterré dans le sol jusqu'à des temps meilleurs. Rien n'est clair, juste un écran de fumée. Je pense qu'il est temps d'envoyer l'équipe "A" à Max avant qu'il ne s'envole pour l'Australie. Je suis intéressé pour une raison).
Apprenez à Max à inverser les signaux TS :)
Il est strictement déficitaire, alors que l'échange de l'inverse serait dans le positif.
Vous pouvez lui apprendre ou non... Les personnes têtues ne comprennent jamais les nouvelles connaissances, malheureusement...
Apprenez à Max à inverser les signaux TS :)
Il est strictement en position négative lorsqu'il négocie sur le contraire.
Sur la fourrière, c'est une version différente, c'est un test.
Je vais le ré-entraîner la semaine prochaine et j'aimerais voir quel genre de déviations il peut y avoir pour ne pas tout faire foirer pour de vrai.
Et de peur que ces gros investisseurs ne vous pendent par les cox..... :-)