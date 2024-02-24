L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2164
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous avez déjà dit au revoir, mais vous ne partirez pas. C'est votre vrai nom de famille ?
Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?
Il s'agit de savoir comment appliquer au marché les nombreuses études sur les MdD décrites ci-dessus ?
S'il vous plaît, donnez votre avis et donnez au moins quelques exemples de démonstration.
L'approche des radioamateurs a toujours donné de bons résultats sur le marché : )))). En tout cas, bien mieux que les mathématiciens de pure souche. :)))) qui n'ont jamais réussi à faire fonctionner quoi que ce soit, même de loin.
Cela vaut la peine d'en discuter dans un autre fil plutôt que d'encombrer celui-ci.
La chasse à la quantité au détriment de la qualité(
Et cela pourrait bien être l'une des raisons de la stagnation constante du marais du forex de détail, qui pourrait un jour s'assécher.
J'aime m'imaginer assis, à m'occuper de mes affaires.
et puis un épouvantail entre dans votre voiture ou votre bureau et commence à dire quelque chose comme "montre-moi les bénéfices".
Ils avaient l'habitude d'enterrer les gens pour de telles choses, mais maintenant ils appellent ça des valeurs libérales.
L'arrogance des adeptes des nouvelles technologies. Bien sûr, avant vous, il n'y avait rien, tout le monde s'essuyait le cul avec une bardane... et nettoyaient leurs fusils avec une brique.
p.s. Vous auriez vraiment dû mettre vos visages dans tous les trous, mais apparemment la modération de ce forum ne vous permet pas de vous battre avec des off-top, c'est triste.
Que nous dit l'onde sinusoïdale ? Que c'est une onde sinusoïdale. Hee-hee.
L'arrogance des adeptes des nouvelles technologies. Bien sûr, avant vous, il n'y avait rien, tout le monde s'essuyait le cul avec une bardane... et nettoyaient leurs fusils avec une brique.
p.s. Pour les tasses en sueur dans chaque trou et vraiment il ya longtemps serait plâtre visages, mais probablement la modération sur ce forum n'implique pas un combat avec offtop, c'est triste.
Commencez un fil de discussion sur le sujet et nous en discuterons en profondeur.
Vous avez déjà dit au revoir, mais vous ne partirez pas. C'est votre vrai nom de famille ?
Si vous ne savez pas comment un tel surnom apparaît sur le forum, appliquez l'apprentissage automatique.Cependant, je crains que le ministère de la Défense soit impuissant ici, une fois de plus.
J'aime m'imaginer assis là, à m'occuper de mes affaires, sans toucher personne.
et puis un épouvantail entre dans votre voiture ou votre bureau et commence à dire quelque chose comme "montre-moi les bénéfices".
Avant, on vous enterrait pour ça, mais maintenant on appelle ça des valeurs libérales.
Plutôt des valeurs du type "la publicité est le moteur du commerce".
La section Foursquare a commencé à se ratatiner grâce aux efforts de personnages comme ceux-ci - maintenant ils sont arrivés ici.
Commencez un fil de discussion sur le sujet et nous en discuterons de manière constructive.
Pourquoi ne pas, Professeur, ouvrir une succursale et apprendre aux gens comment faire du commerce de manière rentable ? Ahhhh les moutons ne peuvent pas être enseignés. C'est la raison ?
Tout le monde sait comment faire la moue. Hee-hee.
Continuez.
Si vous enlevez tout le pathos simple (ou prétentieux ?) de votre message, il ne restera que votre chiffre, mais malheureusement la valeur de ce chiffre = 0.
il n'y a aucun problème à passer aux fonctions de base lors de l'estimation du CD, avec assez de persistance il est possible de faire une transformation inverse avec une erreur donnée
mais le problème reste le même - afin de trader en utilisant ces "images rocheuses", vous avez besoin de la répétabilité de la correspondance des signaux décomposés et des mouvements du marché..... pour le dire en quelques mots :
si tu vois des seins comme ça quand tu vas à tes fonctions de base, tu dois vendre et c'est tout !
UPD :
pour ceux qui ont oublié ce que le théorème de Kotelnikov permet de trouver :
https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html
Si vous enlevez tout le pathos simple (ou prétentieux ?) de votre message, il ne restera que votre chiffre, mais malheureusement la valeur de ce chiffre = 0.
il n'y a pas de problème pour passer aux fonctions de base lors de l'estimation du CD, avec assez de persistance il est possible de faire la transformation inverse avec une erreur donnée
mais le problème reste le même - afin de trader en utilisant ces "images rocheuses", vous avez besoin de la répétabilité de la correspondance des signaux décomposés et des mouvements du marché..... pour le mettre en perspective :
si vous voyez des nichons comme ça quand vous allez à vos fonctions de base, vous devez vendre et c'est tout !
Bien. C'est vrai. C'est un détournement.