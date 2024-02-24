L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 905
Amazon est limité à 100% à Internet. Il y a une gamme limitée de serveurs. Surtout le serveur en Amérique, mais votre serveur de commerce où.... ??? Et comment seront exécutées les commandes de l'UPU gratuite. Il se plante, vous devenez hystérique et vous vous plaignez, et vous obtenez une réponse. Mais vous l'avez libre..... Donc. Quand je m'y suis connecté, je n'ai même pas pu faire de google. Là, vous devez soit demander le droit, soit être enregistré quelque part. C'est ce qui m'a arrêté.... Pas d'amazone. Croyez-moi sur parole...
Misha, calme-toi.
C'est compréhensible, mais c'est difficile à contrôler. Ensuite, cela ne fait aucune différence que ce soit à la maison ou sur le serveur. Vous avez besoin d'alarmes, d'alertes, etc., etc.
Aucun contrôle. Si le robot est écrit correctement, il est GARANTI d'ouvrir une position et de fermer la précédente. La seule chose que vous devez contrôler est l'exécution, si la communication n'a pas été faite avant le centre de données ou quoi que ce soit d'autre. Seule sa performance à contrôler .... Parfois j'oublie pendant la journée, puis je me souviens, regardez, mais il a déjà fermé l' ancienne position et est déjà du côté positif. C'est bon à voir :-)
S'installer, pour une chose. J'ai essayé, je sais. Max tu as essayé le serveur gratuit d'amazon ????
Je parle juste des conseils de google, j'ai entendu parler de ceux d'amazon, mais je ne pense pas qu'ils soient si mauvais.
Googles est génial, vous pouvez choisir l'emplacement que vous voulez, stabilité à 100%, protection à 100%.
Je ne discute pas de celui de Google, mais oubliez ce que vous avez entendu sur celui d'Amazon. J'ai une fois connecté à elle et assommé par les freins et les ressources trop limitées que même le MT n'est pas assez juste alors, et a pensé que dans une telle chose importante est mieux de payer les mêmes 300 roubles, mais au moins vous pouvez présenter en cas de quoi. Vous payez en fait pour la fiabilité, afin qu'elle soit toujours en ligne. C'est à ça que sert le support technique. Vous ne pouvez même pas faire payer le PVA gratuit. Je suis sûr qu'ils ont des clauses de force majeure dans leur offre et qu'ils ne sont probablement pas responsables de la connexion gratuite. Vous avez un robot qui ne s'est pas retourné et au lieu d'un bon surplus, vous avez un énorme moins. Vous vous arracherez les cheveux et regretterez de ne pas avoir écouté ce bon vieux Mischka qui vous l'avait dit. Si vous prévoyez de louer une UPU, vous feriez mieux de payer au moins une redevance minimale.......
et pour passer des données à la ligne de commande ?
c'est possible, mais cela me semble une perversion avec des pièges possibles car les arguments de ligne de commande ne sont pas prévus à l'origine pour le transfert de grands tableaux de données
Oui, j'ai compris, merci, je vais me débrouiller. Si le prétraining se fait en python, et que le bot envoie des petits blocs pour le calcul des valeurs actuelles, alors peut-être que c'est correct.
J'ai payé pour la fiabilité par n dollars sur d'autres sites d'hébergement populaires, une chose merdique est qu'ils reboot soudainement, puis le travail prévu, les différences de bon marché non. En particulier, les hébergements spéciaux, qui sont positionnés pour les bots - je ne les recommande pas. RuVds ping vers l'ouvreur 3 ms, normal. Je ne me souviens pas de sa stabilité.
ah, et vous ne pouvez pas passer des données binaires sur la ligne de commande, c'est-à-dire que vous devez les convertir en base64 par exemple et puis de nouveau.
utile, senk )