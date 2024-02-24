L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 908
Merci.
C'est quelque chose dans R ?
J'ai essayé mon kit dans Rattle - j'ai sélectionné l'apprentissage sur tous les réseaux, mais j'ai finalement obtenu une erreur après beaucoup de réflexion.
En cycles)).
Mais toutes les combinaisons et les PC seront comptabilisés pendant vingt-quatre heures...
10 prédicteurs, combinaisons 2^10 = 1024.
20 prédicteurs, = 2^20 = 1048576
C'est le nombre de fois qu'il faut former une forêt/nS.
Je ne suis pas pressé... Je pourrais le mettre sur un ordinateur séparé et le laisser compter pour lui-même.
Mais quel logiciel digne de ce nom possédez-vous ?
Comment puis-je l'exécuter ? J'appellevtrear() et il fronce les sourcils.
des photos ? arrêtez de parler de rien, vous n'avez pas besoin de bonnes photos non plus, lol :)
Je ne sais même pas... Doc a également donné tous les codes pour MKUL afin que le modèle puisse être utilisé immédiatement dans MT. La seule chose que je n'ai pas aimée avec elmnn, c'est que peu importe le nombre de fois où je l'ai entraîné, il donne toujours le même résultat sur OOS. Ainsi, peu importe le nombre de fois où je l'entraîne, le résultat est toujours le même :-) Mais le travail ne fait que commencer et j'ai besoin de plus de tests pour obtenir un verdict sûr...
Bref, ça se passe comme ça. Mais c'est une évaluation pour la classification des cibles où il n'y a que des 0 et des 1. Pour la régression, c'est tout à fait différent...
Comment interpréter correctement le résultat d'un modèle de forêt aléatoire - est-il bon ou mauvais ?
Sur les données de test (15%)
C'est pourquoi je n'ai pas pu le diviser en deux fichiers, personne ne peut l'expliquer clairement :(
Le paquet s'appelle différemment et il a besoin :
library(vtreat)
Le paquet contient plusieurs fonctions, est-il trop paresseux d'ouvrir la documentation ?
Il n'y a donc pas de shell graphique ? Comment l'invoquer ?
Où trouver la documentation ?
Il n'a donc pas de shell graphique ? Comment invoque-t-on un shell ?
Non. Mais j'ai écrit un script qui télécharge tout dans excel et ensuite je travaille ma magie là. Je ne peux pas vous donner le script parce que c'est mon idée originale. .... Eh bien, j'ai fait un truc original et cool là. Je ne sais pas comment vous estimez les prédicteurs, mais le résultat est un tableau très lisible pour une analyse ultérieure... Et ainsi de suite...