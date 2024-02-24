L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 903
shellexecute + ajouter un bloc de transfert de données en python. via mapping, socket, peu importe.
Si vous le souhaitez, vous pouvez même utiliser un environnement virtuel si vous en avez plusieurs pour différents projets.
Tout ceci est un projet, mais ici il semble prêt à être utilisé.
Quels sont les inconvénients ?
Quels sont les avantages par rapport à la bibliothèque existante ? L'avantage évident est le multilinguisme. Quoi d'autre ?
Si je dois transférer un bot vers un VPN, ça va être compliqué de mettre l'un sur l'autre...
Eh bien, si c'est un compte en cents... alors oui, c'est un problème !
Si je suis dans le business avec le compte réel pour environ 100 Kilobucks, quel genre de VPN ?
Ensembles d'entraînement et de test. Prédiction erronée pour les blancs, prédiction correcte pour les noirs. Trop rose)
Que diriez-vous de transférer des données vers la ligne de commande ?
Eh bien, si c'est un compte en cents... alors oui, c'est un problème !
Et si vous avez une entreprise normale, réelle sous 100 Kilobaks, alors quel type de VPN ?
Comment ça, quel genre de VPN ? Un VPN normal, comme celui de Google.
Tout le monde est passé au cloud il y a longtemps, on ne peut pas gérer une entreprise depuis chez soi.
Je me demandais juste qui l'avait fait. Je n'ai aucun doute sur le fait que je vais le faire, je ne suis pas un programmeur - ce n'est pas un problème :) ils n'ont aucune idée de qui va le faire rapidement.
J'ai regardé récemment - une machine Windows avec un cœur, 1-2 Go de mémoire et un disque (je ne me souviens plus combien, mais assez pour tout) coûte à partir de 300 p/mois. C'est un buzz, en fait.
Il en existe même des gratuits et des perpétuels, mais il y a des restrictions, et je ne comprends pas à quel point elles sont adaptées.
J'ai un robot depuis longtemps sur l'UPU pour 500 roubles par mois. J'en suis très satisfait.....
Eh bien, j'ai deux cœurs et 10 Go de disque dur déjà.... Cependant, Mtshka se plaint des indicateurs qu'il est trop lent et bla bla bla. Je pense qu'il manque un peu de ressources...
google vous donne 300 livres pour un an pour la première fois, obtenez une configuration wps pour 30-50 livres par mois, vous l'obtenez gratuitement pour un an.
Vous bénéficiez d'une année gratuite et ensuite vous allez sur Amazon et au-delà.
J'ai pris un VPN à 300$ par mois.
Alors qui est le plus efficace si on travaille dans le même domaine ? Je gagne des millions avec 500 roubles, tu gagnes 300 livres...
Eh bien, c'est à vous de voir. Pour 10 à 15 livres par mois, les possibilités sont déjà démesurées. J'ai vu comment tout cela fonctionne grâce à mes connaissances, mais je n'y pense que moi-même. Il faut tout de même écrire un système pour ces choses-là, on ne peut pas le mettre comme ça. Ce n'est pas à la maison, comme si quelqu'un était venu et avait regardé.