L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 906

Bros !!! Veuillez regarder le code, je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas de valeurs. Je ne suis pas fort en MT5 et j'ai refait cette platine à partir de MT4. Je pense avoir tout adapté mais il n'y a aucune information sur l'écran. S'il vous plaît. Ne dites pas non à !!!!
Dossiers :
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
Mihail Marchukajtes:
Tu es au niveau, Misha ....

L'apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)

Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08

N'y a-t-il pas de mamies pour le freelancing ?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

 
Renat Akhtyamov:

Laissez les autres gagner de l'argent, comme on dit, qui fait ce qu'il fait...

Tout est écrit. Juste un coup d'œil et un indice. Pas besoin de faire....

Mihail Marchukajtes:

regardez les erreurs

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Mihail Marchukajtes:

Ils vous l'ont dit en russe :


 
Renat Akhtyamov:

Mec, je n'ai jamais compris comment corriger une erreur comme celle-là. .... :-(

Mihail Marchukajtes:

ne peut pas charger l'indicateur ClusterDelta - soit vous spécifiez un mauvais chemin, soit quoi ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Il charge tout, mais émet un avertissement à propos du tableau, je ne sais pas ce que je n'aime pas, car le tableau est dynamique :-(

 
Mihail Marchukajtes:

Bon, le fait qu'il soit dynamique est bien, mais définir la bonne taille pour le moment, je n'ai pas trouvé. Peut-être que tu devrais au moins le faire.

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. J'ai regardé attentivement le code. Ce serait plus correct.
La moitié du code n'est pas commenté, la moitié des variables n'ont pas de valeurs assignées, comme drawbegin... c'est aux médiums de trouver ce que la sortie devrait être).
