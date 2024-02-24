L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 906
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Frères ! !! Je ne comprends pas pourquoi le code ne produit pas de valeurs. Je ne suis pas fort en MT5, j'aurais dû changer cet outil de MT4. Je pense avoir tout adapté mais il n'y a aucune information sur l'écran. S'il vous plaît. Ne dites pas non à !!!!
Tu es au niveau, Misha ....
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)
Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08
Alors qui est le plus efficace si nous travaillons dans le même domaine ? Je gagne des millions avec 500 roubles, tu gagnes 300 livres...
N'y a-t-il pas de mamies pour le freelancing ?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Eh bien, Misha, tu es un vrai morceau de travail, n'est-ce pas ? ....
Vous n'avez pas de mamies pour le freelancing ?
Laissez les autres gagner de l'argent, comme on dit, qui fait ce qu'il fait...
Tout est écrit. Juste un coup d'œil et un indice. Pas besoin de faire....
C'est écrit partout. Juste un coup d'œil et un indice. Pas besoin de faire....
regardez les erreurs
C'est écrit partout. Juste un coup d'œil et un indice. Il n'y a pas besoin de faire.....
Ils vous l'ont dit en russe :
Je te le dis en russe :
Mec, je n'ai jamais compris comment corriger une erreur comme celle-là. .... :-(
Mec, je n'ai jamais compris comment corriger une erreur comme celle-là. .... :-(
ne peut pas charger l'indicateur ClusterDelta - soit vous spécifiez un mauvais chemin, soit quoi ?
Je n'arrive pas à charger l'indicateur ClusterDelta - soit le chemin d'accès est erroné, soit l'indicateur ne fonctionne pas.
Il charge tout, mais émet un avertissement à propos du tableau, je ne sais pas ce que je n'aime pas, car le tableau est dynamique :-(
Il charge tout, mais jure sur le tableau, je ne sais pas ce qu'il a, il est dynamique :-(
Bon, le fait qu'il soit dynamique est bien, mais définir la bonne taille pour le moment, je n'ai pas trouvé. Peut-être que tu devrais au moins le faire.P.S. J'ai regardé attentivement le code. Ce serait plus correct.