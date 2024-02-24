L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 899
Pour ce qui est de la mise à l'échelle, c'est à Bate l'exposant et un parent direct d'Erlang lui-même :))
Ha ha dans la mesure où je ne peux pas relier ces deux noms, qui est Bate ? Soit les deux se reposent, soit j'ignore quelque chose...
Quoi qu'il en soit, le prédicteur n'est pas aussi mauvais (double vérification - le bai s'est retourné, mais le short s'est bien redressé, pas comme sur la capture d'écran, mais pas mal) que je le pensais, je l'essaierai en action demain après avoir ajouté plus d'analogique sur le TF supérieur.
Alexander_K2 d'un autre fil.
Je travaille toujours sur ce sujet, mais je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'utiliser R ou dll. R et dll ne peuvent pas digérer et ne savent pas comment et ne veulent pas travailler avec eux, bien que python n'est pas nécessaire (en regardant les articles et les travaux des anciens) de moins en moins envie de se mettre dans le bain - 500000 paquets et la sortie est la même que celle du bot sur 2 MA
Quel shell voulez-vous dire, si linux, c'est trop de problèmes, quelque chose comme rcmd, et si la console du vent, j'ai écrit - il ya un développement similaire à travers mon moteur et nommé pipe, mais à un stade précoce, si vous voulez vous connecter , laissez-moi une ligne.
C'est Windows, oui. Eh bien, si j'y pense, je vais frapper, mais je n'ai pas encore déterminé si j'en ai besoin du tout.
en principe, il y a une connexion sur le git via ZeroMQ et TCP, mais je veux faire le moins de sournoiseries possible
En fait, j'ai une idée plus large - établir une connexion bidirectionnelle avec n'importe quel interpréteur de console, comme Python et R, afin qu'il soit possible d'exécuter MQL à partir de ceux-ci également, et d'ajouter des fonctionnalités graphiques...
trop pour moi :) enfin, si c'est un produit commercial, ok
R est très convivial avec Srr, bien documenté, et je crois savoir que R lui-même (pas le terminal R tel qu'il est maintenant) peut être transformé en DLL pour mcl 4/5. Un travail de classe mondiale.
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
Merci !
Je me pencherai sur la question.
vous avez votre graal prêt ? avec une IA))
eh bien, c'est ça... vous êtes déjà des oligarques ;)