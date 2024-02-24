L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 901
Eh bien, il s'avère que c'est un passeur d'informations TCP, et les deux côtés de l'application devraient être en cours d'exécution.
Je veux que mt5 soit capable d'envoyer des commandes python ou R directement à l'interpréteur, donc il aurait une classe :
1. juste un environnement python installé
2. Exécution à partir du shell mt5 et exécution de scripts comme dans le shell Python. Idem pour R.alors les gens afflueront pour développer le sujet, car ce sera pratique
Il semble résoudre tous les problèmes de communication mql4 avec des langues différentes. Il existe même un code pour R. Voici le schéma.
L'ensemble de la description est en trois parties :
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Approuvé :
Pourquoi ZeroMQ ?
1.permet aux programmeurs de connecter tout code à tout autre code, de plusieurs façons.
2.élimine la dépendance d'un utilisateur deMetaTrader à l'égard de la seule technologie supportée par MetaTrader (fonctions, indicateurs, constructions de langage, bibliothèques, etc.)
Les traders peuvent développer des indicateurs et des stratégies en C/C#/C++, Python, R et Java (pour n'en citer que quelques-uns), et les déployer sur le marché via MetaTrader 4.
Exploiter les boîtes à outils d'apprentissage automatique en Python et R pour l'analyse de données complexes et le développement de stratégies, tout en assurant l'interface avec MetaTrader 4 pour l'exécution et la gestion des transactions.
5.ZeroMQ peut être utilisé comme une couche de transport haute performance dans des systèmes de trading sophistiqués et distribués, autrement difficiles à mettre en œuvre dans MQL. 6.
Lesdifférents composants de la stratégie peuvent être construits dans différents langages, si nécessaire, et communiquer entre eux de manière transparente via des protocoles TCP, in-process, inter-process ou multicast.
7.modèles de communication multiples et fonctionnement déconnecté.
Voici le code
Sanych, où se trouve le principal éléphant ?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
Qu'est-ce qui n'est pas dans les liens ?
Et ici?
D'une manière générale, l'expérience de l'application serait intéressante.
il y a
Je l'ai aussi googlé.
sur l'expérience - je l'ai fait moi-même, l'échange via TCP est le plus cool de tous.
J'ai téléchargé cette pièce jointe à partir de deux liens pour ma collection jusqu'à présent.Merci !
C'est ici pour R. Et python est coupé de R si vous ne pouvez pas attendre.
Votre lien, sur lequel j'ai cliqué, était simplement absent.
Il est disponible ici pour R. Et python à partir de R si vous ne pouvez pas attendre
Bon sang, quand vous aurez besoin de transférer le bot vers un VPN, vous aurez beaucoup de mal à articuler l'un sur l'autre.
Sanych, où se trouve le principal éléphant ?
Il n'y a pas besoin d'un éléphant dans la pièce. Le mot clé ici est Socket.
Ouvrez MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx. En outre, recherchez-y les spécificités C++/C#, et construisez l'interaction.
Dans l'exemple de SanSanych, à mon avis, tout est trop compliqué. Si vous le concrétisez, tout est beaucoup plus simple.
Mais, en général, nous pouvons rendre l'échange encore plus facile - grâce aux fichiers et au RAM-Disk. La vitesse d'échange est pratiquement la même, mais il n'y a pas besoin de dll.
J'ai lu un article quelque part, celui qui créera une puissante machine à prédire sera l'Antéchrist.
presque...
Vous voulez dire comme ça ?
l'ont déjà fait en C#, j'en suis conscient.
Je n'ai pu échanger des informations avec DLL que par le biais d'Internet.
Et les MQL de Sanych sont en espèces, ce qui est très bien.