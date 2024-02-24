L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 898
Maxim Dmitrievsky, comment résolvez-vous ce problème ?
En général, quelles sont les options ? Les morceaux de la pomme peuvent être différents...
Pour chaque ns de l'ensemble, ajoutez un ou plusieurs contextes et utilisez ces contextes dans certains ns de contrôle ?
Par contexte, je veux dire, par exemple, un lien avec une définition de base, un concept, un prédicteur et plus quelques données...
Je ne comprends pas le problème :)
Ce qu'Alexey a exprimé n'est probablement résolu que par l'optimisation...
J'ai ajouté un autre prédicteur - la régression - et encore une fois, le modèle y a vu du sens - quoi que vous lui donniez à manger, c'est tout bon...
Objectif d'achat
Objectif de vente - les choses sont pires ici - la moitié des entrées est manquante, mais il n'y a pas beaucoup d'entrées erronées.
Notez la quasi symétrie des cibles - cela semble étrange.
J'ai trouvé une autre méthode de corrélation dans le logiciel, comme la corrélation matricielle - pourrait-elle être plus correcte que la méthode habituelle ?
Je crois que j'ai trouvé...
Acheter
Vente
Nous pouvons aller au lit maintenant.
Je suis devenu fou et j'ai fait une forêt d'échafaudages, maintenant vous pouvez faire des chutes d'échafaudages individuels :)
L'ensemble du modèle peut maintenant occuper jusqu'à 300 mb d'espace disque, après la formation, et vous pouvez même obtenir jusqu'à un giga-octet.
Et quelle est l'utilité d'un tel modèle sur une histoire sans formation ?
J'ai ajouté un autre prédicteur - la régression - et là encore, le modèle a compris l'essentiel - quoi que vous lui donniez à manger, il continue à monter...
Donc, il ne se soucie pas de ce qui doit être surajusté :) il a besoin de nouvelles données.
donc il ne se soucie pas de ce qu'il faut surpasser :) il a besoin de nouvelles données
Je ne sais pas comment charger de nouvelles données dans le modèle ici, je dois donc les transférer vers MT5, ce qui est un problème... Je veux dire que je le fais, mais une fois par jour - pour voir comment ça se passe.
Je me suis peut-être trompé dans le prédicteur, je suis en train de le recalculer.
tout est parfait sur l'historique et avec des données plus simples, les problèmes surviennent sur les nouvelles données ; je vais le laisser tomber violemment et voir ce qu'il se passe
Je pense que tout est une invention de nouveaux systèmes d'échelle qui fonctionnent dans un système stationnaire et +/- en dehors, et puis c'est foutu...
A propos de l'échelle, c'est pour Bata l'exposant et un parent direct d'Erlang lui-même :))