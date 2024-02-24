L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 857
L'API calendrier a été annoncée, mais elle n'est pas encore dans MT5.
il serait donc intéressant d'utiliser le fond d'informations... pas sûr que les résultats soient satisfaisants, mais par curiosité...
+ besoin de googler intensivement pour de nouvelles recherches sur le travail avec la non-stationnarité. À RL, ces recherches sont menées de manière intensive en ce moment, c'est-à-dire que le sujet est toujours en évolution, donc je ne m'en occupe pas pour le moment. L'exemple le plus simple est celui des rétroactions multiples efficaces, qui ne peuvent pas être calculées de manière analytique ou imaginaire, mais uniquement par le biais d'expériences multiples :)
Un calendrier, c'est génial ! Et en attendant, vous devez comprendre les indicateurs clés de ce calendrier, qui ont au moins un impact potentiel sur le prix de la monnaie, sur les attentes du marché. D'une manière générale, le marché est bruyant de spéculations, mais néanmoins les banques centrales vont pousser les intérêts de leurs pays, notamment les USA, la Grande-Bretagne, l'UE, la Chine et la Russie. Et les grandes sociétés financières le savent bien.
Par exemple, il existe plus de 50 indicateurs économiques pour analyser les performances financières des entreprises. Ils utilisent en fait 4 à 5 indicateurs clés pour une entreprise - si vous avez la chance de travailler avec un économiste, sinon, ils calculeront les 10, voire les 20. C'est pourquoi vous devez parler aux financiers. Chaque État a ses propres caractéristiques et son propre ensemble de paramètres clés pour son état actuel : récession, reprise, reprise en avance sur le calendrier, crise (récession en avance sur le calendrier), etc. Sinon, vous risquez de vous perdre dans ce calendrier.
Quant aux deux autres paramètres, vous pouvez probablement le faire vous-même.
Mais d'abord, vous devez parler à des experts en fonds. analyse. et peut-être même à vos loisirs et lire des livres sur le sujet pour communiquer était plus facile. Il est impossible d'être un expert en tout. Vous avez parcouru un long chemin, cela signifie que vous êtes proche du succès. Ne doutez pas et continuez à creuser :)
Bonne chance,
Je connais bien la FA, il y a des analystes que je connais et qui ont une vie d'expérience.
Oui, un autre paramètre est l'évaluation de la situation politique autour de la "BASE". la base et la devise cotée. Il s'agit très probablement d'un paramètre utilisateur (analytique). C'est-à-dire qu'elle devrait probablement être pondérée manuellement par un système quelconque, je suis sûr que les financiers ont un tel système. Les conflits politiques, les guerres commerciales - tout cela affecte le marché financier pas plus que les rapports des banques centrales des pays émetteurs de monnaies nationales. Ils disposent certainement d'un système d'information analytique qui fournit précisément une sorte de facteur de risque pour les prévisions monétaires, sur la base des relations politiques entre les pays. Nous le voyons en direct aujourd'hui sur le rouble))) D'un côté, certaines industries gagneront, d'autres, à forte intensité d'importations, perdront. Ensuite, nous examinons le volume de leur participation à la formation du budget et nous calculons l'impact final sur le budget. Il semble que le budget en raison du pétrole/gaz ne souffrira pas, mais encore une fois, les industries touchées devront être subventionnées. Tout est très interconnecté, il est nécessaire de calculer)))) En général, il y a beaucoup de facteurs pour une analyse / formation pertinente (significative) du système de trading NS. Je comprends qu'il ne veuille plus apprendre de l'histoire des citations... Mais si vous créez un nouvel algorithme, ce qui a été mentionné ci-dessus - l'historique des cotations aidera à vérifier la relation de ces 4 paramètres clés (de manière conditionnelle) et le comportement des prix, non pas à court terme, mais à moyen et long terme à coup sûr. Cependant, la solution est peut-être encore plus simple, je ne fais que partager mon idée. C'est à vous de décider.
Votre système de trading NS est donc certainement plus pertinent de jour en jour. Nous attendons avec impatience la stabilité et un rendement de 100% :)
Le problème est que les fondamentalistes se débrouillent encore plus mal avec les modèles macroéconomiques que les neuro-réseaux avec les leurs :))))
@geratdc_
N'écoutez pas Maxim, il n'est pas dans le coup.
Vous pouvez facilement atteindre R2 > 0 rapatriés. Cela suffirait même à faire des profits sur eurusd m5 en négociant sur les prix d'ouverture des barres, en supposant un écart d'un ou deux pips. Et tout cela, ce sont des fonds publics, l'essentiel est de savoir comment les utiliser.
Mais où trouver de tels écarts ?
Pour plus de précision, vous devez créer vos propres indicateurs, et modifier la neuronique pour répondre à vos besoins. Alors R2=0,1 est tout à fait possible, et c'est rentable.
Ensuite, des problèmes encore plus compliqués commencent, mais il n'est pas accepté d'en parler sur ce forum, c'est de l'anti-publicité.
Et ceux qui sont plus intelligents que moi - même avec des indicateurs et des échafaudages standards.
@geratdc_
Arrêtez les conneries, darkie.
le suivi en studio, vous n'êtes pas encore à la hauteur des questions plus complexes qui sont ouvertement écrites sur le forum (y compris moi qui écris) :)
Tous ces posts ressemblent à des excuses stupides, honnêtement. Vous vous croyez vous-même ?
Et ce, étant donné que je ne nie pas la possibilité d'un TS rentable sur le NS (ainsi que sans lui). Mais je ne comprends pas tous ces écrits vides sans faits.
Je ne comprends pas toutes ces absurdités sur le fait de négocier sur des opps m5 et de prendre en compte le spread. L'influence de la propagation y est minime.
Je ne comprends pas tous ces écrits vains.
C'est dommage que ce fil soit une "écriture vide" pour vous. Dans ce fil de discussion, des dizaines de personnes ont décrit divers algorithmes d'apprentissage de modèle, après quoi le résultat du modèle sur le fronttest commence à être en corrélation avec les résultats sur le backtest. Il est évident que personne n'établira un robot fonctionnel en une seule pièce. Vous devrez l'assembler par morceaux, en testant différents algorithmes et paquets.
La conclusion est évidente : vous n'avez pas testé les algorithmes présentés dans ce fil de discussion, sinon vous auriez changé d'avis depuis longtemps.
Je n'utilise pas les algorithmes des autres. Ce n'est pas de l'écriture vide quand vous avez un algorithme et un rapport, et que vous pouvez faire quelques suggestions pour mieux mettre en œuvre le CT.
Vous avez envoyé un rapport de test où votre NS ne fonctionne pas, bien que le forward et le backtest soient identiques. J'en ai aussi, il y a aussi ceux qui gagnent de l'argent mais pas toujours, et moi je veux toujours (ou presque toujours). Et c'est seulement à ce moment-là que je pourrai donner des conseils.
Tout ce que j'ai vu, ce sont des bribes de rapports sans explications détaillées, et le suivi de Mihajlo. C'est tout. J'ai décrit mes découvertes, pour ainsi dire, de manière plus ou moins détaillée.
C'est facile. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais en général, la dynamique reste la même. L'essentiel est d'arriver à la multiplication des lots et alors ce sera plus amusant...
Je surveille, j'attends que la fourchette annuelle soit au moins de 2 fois supérieure.