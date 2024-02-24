L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 863
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous y voilà. L'actuel devrait être en haut, mais le prochain devrait être en bas... Alors gardez les poings en l'air et priez.....
Une peinture à l'huile, comme on dit...
Le prochain achat sera......
Peinture à l'huile...
Avez-vous gagné de l'argent avec la Lexus aujourd'hui ?
Pas encore... Je suis juste un petit... juste une livre. En essayant vraiment de réduire l'erreur, j'y suis allé avec un lot double et j'ai échoué, mais je crois que tout ira bien à la fin de la journée...
J'aime quand une option vient en force... Les 15 prochaines minutes vont monter, je pense que nous devrions acheter, nous avons un peu baissé et nous pouvons monter sur les pullbacks...
C'est toujours la même peinture à l'huile...
Je pense que nous allons faire marche arrière dans un avenir proche... dans l'espoir d'un repli, j'en ai acheté un autre à l'adresse .....
Oh, mon Dieu ! !! Je l'ai fait et je l'ai fait, je me demande pourquoi les résultats ne s'améliorent pas... il s'est avéré que les puces étaient toutes envoyées à 1 tableau et qu'elles étaient dupliquées. J'ai été bloqué pendant 2-3 jours à cause de 2 ou 3 chiffres.
Maintenant, tout est comme il se doit. Je passe aux tests de démonstration :)
Des conneries de démo. Mieux vaut un compte micro ou quelque chose de réel. Croyez-moi, la différence entre la démo et le réel, même si la mini et la macro sont toujours là...
J'ai besoin de la démo pour la mise au point finale.
Je les utilise depuis 10 ans maintenant :) Je ne mise pas sur eux pour rien.C'est mon cadeau pour l'anniversaire d'aujourd'hui :) maintenant c'est possible de faire une promenade
Pas de problème !!!!! Je vous félicite sincèrement pour cette brillante fête dans la vie de chaque homme. Je vous souhaite une bonne santé et de bonnes tendances......
Merci ! :)
Comment ça, merci ? Tu devras...... juste plaisanter.... Mais vous allez devoir surveiller votre robot. Je vois qu'il commence progressivement à faire les bons diagrammes. Plus précisément, il est clair que la croissance est garantie après optimisation, donc je suis sûr que tout ira bien. N'oubliez pas de contrôler le compte à la fin.....