L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 862
Fait (refait) un indicateur de volatilité cool. J'ai ajouté des volumes.
quelqu'un en a besoin comme fonctionnalité ?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
J'ai ajouté le volume du tic-tac et j'ai pris racine de tout cela (je ne sais pas pourquoi, mais il définit les cycles normalement)
marqués en rouge où vous pouvez modifier le décalage.
Le devoir : prédire la volatilité pour n barres à venir et convertir en prix.
Les moyens les plus simples : autorégression et https://www.mql5.com/ru/articles/318
Le code n'a pas encore été retéléchargé ?
ce n'est pas mon indicateur
Oups. Je ne l'ai pas regardé.
Voulez-vous ensuite télécharger votre version ?
Eh bien, alors : voulez-vous télécharger votre propre version ?
Pourquoi ? Je vous ai montré ce que j'ai amélioré.
+ Il n'y a pas encore de comparaison entre la volatilité la plus facile à prévoir - dans l'indicateur initial ou dans l'indicateur corrigé.
Bien.... Basta carabouts, plus de danse !!!! J'ai réussi à obtenir un modèle pour BO aujourd'hui avec un bon niveau de VI à aller. Voyons donc à quel point cette bête est forte, c'est-à-dire... R+Reshetov+R. Cela vous montrera d'un seul coup qui est le plus fort :-)
OK, c'était une nuit blanche, mais je suis en ligne. Pour ceux qui veulent jouer avec Bo Do the following, téléchargez l'indicateur de base TD Sequenta à partir de là. Nous le jetons sur le graphique de la livre M15 avec les paramètres 5 et 5 et attendre le point vert, dès qu'il apparaît immédiatement connecté dans ce fil et attendre des conseils sur les transactions dans le BO. Je suis à la maison ce soir pour le moment, donc je pense que je vais pouvoir échanger...
Tu vises trop bas, tu ne peux pas créer ton propre fonds spéculatif en BO.
C'est juste pour le plaisir. Gardez vos mains occupées pour ne pas avoir à vous soucier... :-)
Merci ! Les instructions ont été suivies. En attendant le point vert ! !!
Tu es sérieux ou tu te moques de moi ? Je ne peux pas dire quand tu es sarcastique et quand tu es réaliste.....
Montrez-moi une capture d'écran, j'ai besoin de m'assurer que l'indicateur est correct......
Donc. Trickster ? Surpris de voir à quel point je me débrouille bien pour acheter plus ? J'en ai déjà eu deux, et je pense que je suis sur le point d'en avoir un autre. Regarde ça. Spécial pour les États-Unis....
La flèche vous indique ce que sera la barre dans une mesure. Donc on laisse tomber celui qui est en construction, mais je pense acheter une option sur le prochain. Vous êtes là ? Vous êtes avec moi ?