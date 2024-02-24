L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 653
Alexander, vous avez un excellent fil de discussion intitulé "De la théorie à la pratique" - postez-y. Vos posts n'ont absolument rien à voir avec le sujet du MO.
D'ailleurs, la publicité pour les produits est interdite sur le forum et vous vous y livrez de manière flagrante.
Modérateurs, Aw...
Le diable est de votre côté ))))
Ayez confiance et aidez-nous à accélérer le processus de transfert du projet :
écrire un programme pour convertir les archives de tick de n'importe quel courtier
Je suis tombé par hasard sur le concert de Garik Sukachev et le convertisseur s'est en quelque sorte inspiré et écrit sous lui.
Ajoutez Garik à la liste des bénéficiaires de votre projet :)
Voici le script MT5 dans atache, vous devez travailler avec lui comme ceci
Tout d'abord, créez un tableau avec des ticks.
1) Démarrez le MT5, connectez-vous à votre courtier (ou au serveur MetaQuotes-Demo et créez un compte de démonstration directement dans le terminal).
2) Allez à View -> Symbols. Trouvez le symbole souhaité dans le tableau et cliquez dessus avec la souris pour que le volet inférieur droit affiche ses détails.
3) Allez dans l'onglet "ticks", sélectionnez les dates, le mode "all" ou "bid/ask", puis le bouton "query" et enfin le bouton "export" en bas de la fenêtre. Vous obtiendrez un fichier csv avec les ticks.
Si vous avez votre propre source de ticks, il suffit de créer un fichier csv dans exactement le même format que celui de mt5 -
Les deux premières colonnes sont obligatoires.
Les champs Bid et Ask peuvent être laissés vides (ce qui signifie que la valeur passée reste inchangée).
Les derniers et les volumes que je n'utilise pas dans le script (les courtiers les remplissent rarement), ne les créent pas et ne les remplissent pas.
Si vous avez déjà créé un fichier csv, enregistrez-le dans C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files, sinon le script ne pourra pas y accéder dans MT5.
Toujours dans MT5, allez dans le menu Fichier - ouvrir le dossier de données
. Ensuite, allez dans le dossier MQL5/Scripts
Dans ce dossier, enregistrez le fichier TicksDiscrInt.mq5 de l'attaque ici
Redémarrez MT5, il devrait compiler et afficher le script dans le navigateur.
Ouvrez n'importe quel graphique, faites glisser le script depuis le navigateur pour le lancer.
Changez-y les paramètres - le nom du fichier ticks, le nom du nouveau fichier converti, l'incrément en msec (1 sec = 1000), le délimiteur csv (valeur par défaut dans les paramètres de l'onglet), et le nombre de décimales dans les prix du nouveau fichier.
Attendez que l'icône du script disparaisse du coin supérieur du graphique des prix, terminé. Le nouveau fichier scv sera dans le même répertoire ...\Terminal\Common/ Files
Atacha a également une archive avec un fichier scv avec des ticks, et un fichier csv converti avec des incréments de 789 msec comme exemple.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec cet indicateur, alors que je lui ai ajouté des niveaux, sous la forme de BB sur un simple CK. Il semble préférable de la rendre exponentielle, ce qui la ferait mieux réagir, et aucun aryma n'est nécessaire. Et nous pourrions enfin fabriquer un robot et voir comment il réagit.
Exactement le même principe peut être utilisé pour obtenir des signaux pour prédire 1 instrument, et non 2 comme ici, c'est pratique pour obtenir des signaux pour les MO de régression, d'ailleurs
Alors, c'est parti ! J'ai une version gratuite de TC prête à l'emploi. Poches, poches prêtes ! Je ne plaisante pas.
J'ai eu beaucoup de problèmes avec cet indicateur, alors que je lui ai ajouté des niveaux, sous la forme d'un BB sur un simple CK. Il semble préférable de la rendre exponentielle, ce qui la ferait mieux réagir, et aucun aryma n'est nécessaire. Et nous pourrions enfin fabriquer un robot et voir comment il réagit.
Exactement le même principe peut être utilisé pour obtenir des signaux pour prédire 1 instrument, et non 2 comme ici, c'est pratique pour obtenir des signaux pour les MO de régression, d'ailleurs
Il ne s'agit pas d'un BB, mais d'un calcul de variance légèrement différent. Mais cet indicateur est également très bon. Vivat, Maxim - vous êtes sur la bonne voie, mais j'ai encore du travail à faire.
C'est parti ! Je vous dois une version de travail gratuite du TC. Poches, poches prêtes ! Je ne plaisante pas.
Ce n'est pas le BB qui est là, mais un calcul légèrement différent de la variance. Mais cet indicateur est également très bon. Viva, Maxim - vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez encore du travail à faire.
Eh bien, pour calculer le modèle, j'utilise déjà les incréments pris avec des décalages exponentiels:) et puisque la série de sortie est presque stationnaire, la BB devrait faire de même.
C'est parti ! Je vous dois une version de travail gratuite du TC. Poches, poches prêtes ! Je ne plaisante pas.
Eh bien, pour calculer le modèle, j'utilise déjà les incréments pris avec des décalages exponentiels :) et puisque la série de sortie est déjà presque stationnaire, la BB devrait faire de même.
Quoi qu'il en soit, cette méthode est correcte et ingénieuse. J'ai juste besoin de le parcourir jusqu'au bout. Où est Michael le professeur ? Pourquoi ne se joint-il pas à la poursuite effrénée de l'or ? Parti, totalement parti... Pris dans le réseau neuronal... Il est temps de le renflouer !
Traitez les données. Produisez soit des boxplots, soit de belles courbes en colonnes.
Avec un pas fixe, où 1 curviligne = largeur de la fenêtre (12k ou ce que vous avez)
"Stationnarité" n'est pas stricte et va flotter, l'essentiel n'est pas là))).
De belles courbes peuvent être dessinées en R)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
Je me souviens, je me souviens de votre tâche. Je le ferai en temps voulu.