L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 658
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
pourquoi le deuxième ?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Je me suis trompé, j'ai pris le logarithme deux fois, dans la dernière ligne si vous l'enlevez, c'est comme ça :
pourquoi le deuxième ?
Oui, je l'ai trouvé.)
comment enseigner quelque chose sur un jeu comme celui-là ?
Oui, je l'ai trouvé.)
Alors comment enseigner quelque chose sur un tel jeu ?
Je ne sais pas. Mais dans le premier cas, que ce soit avec ou sans log, les graphiques sont identiques.
oui, dans le premier cas juste si vous avez besoin de -1 à 1 entrées dans NS et faire un detrend.
dans le cas de la soustraction, ce n'est pas comme le detrend.
Maxim Dmitrievsky:
Il y a un problème avec le logarithme. Ce que vous voulez peut être obtenu avec sqrt() au lieu de log().
oui, dans le premier cas juste si vous avez besoin de -1 à 1 entrées dans NS et faire un detrend.
dans le cas d'une soustraction, cela ne ressemble pas à une tendance.
Pouvez-vous jouer avec le logarithme, peut-être qu'un logarithme décimal serait plus intéressant ? Ou calculer avec une autre base... 1000 par exemple
Il y a un problème avec le logarithme. Ce que vous voulez peut être obtenu avec sqrt() au lieu de log().
Je ne veux rien en tirer. Je veux juste que le centre soit à zéro.
Eh bien, si le log n'est utilisé que pour la déstendance, alors oui. Je pensais que vous vouliez aussi enlever les pointes...
Peut-on jouer avec le logarithme, peut-être qu'un logarithme décimal serait plus intéressant ? Ou avec une base différente... 1000 par exemple
Pour éliminer les valeurs aberrantes, il faut une échelle de temps logarithmique et non une échelle de prix.http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
Pour éliminer les valeurs aberrantes, il faut une échelle de temps logarithmique, et non une échelle de prix.