L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 659
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est toi qui efface le temps))))
Eh bien, c'est un peu comme les photos là-dedans).
(voir article précédent)
Eh bien, c'est un peu comme les photos là-dedans).
(voir article précédent)
dans les images, la verticale est logarithmique, c'est-à-dire les prix.
Ouais, comment en faire un ? Avec quoi faire un logarithme)
C'est vrai, c'est la faute d'Alexander :)
Ouais, comment en faire un ? Avec quoi faire un logarithme)
Il y a juste log(prix), pas de delta de prix
juste Log10 n'est visuellement pas différent du prix (comme avec les incréments)
Il est peut-être judicieux d'utiliser des robots sur de tels graphiques :)
Je suis un adepte du trading intraday. Attendre des années pour faire des bénéfices est ennuyeux. Le prix ne changera pas beaucoup en un jour.
Le logarithme ne peut être utilisé que pour la déstendance, comme dans votre cas. Ou bien les valeurs aberrantes peuvent être supprimées. Mais les valeurs aberrantes peuvent être éliminées par une racine et vous pouvez simplement réduire le niveau.
simplement Log10 n'est pas visuellement différent du prix (comme avec les incréments)
Parce que le changement de prix n'est pas multiple, mais inférieur à 10%.
Le journal sur les incréments a au moins un certain sens (bien que je ne comprenne pas quoi))). Le journal des prix n'a aucun sens - le même graphique, mais légèrement aplati.
Pourquoi se battre avec des queues, si c'est le zeitgeist)).
Le journal sur les incréments a au moins un certain sens (bien que je ne comprenne pas quoi))). La courbe des prix n'a aucun sens - c'est la même, mais elle est un peu aplatie...
Je coupe simplement les incréments par niveau, mais quelqu'un ici a conseillé le logarithme des incréments.
Quelqu'un a conseillé. Ils peuvent avoir un objectif complètement différent.
Personnellement, j'adore les queues : plus il y en a, mieux c'est)))). Et vous les combattez avec le monde entier.)))) C'est drôle.
Détendez-vous, et asseyez-vous, frappez les queues, et n'avez pas à prédire quoi que ce soit.