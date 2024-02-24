L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 659

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
elibrarius:
C'est toi qui efface le temps))))

Eh bien, c'est un peu comme les photos là-dedans).

(voir article précédent)

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, c'est un peu comme les photos là-dedans).

(voir article précédent)

Dans les images, la ligne verticale est logarithmique, c'est-à-dire qu'elle représente les prix. Alexander a dû vous confondre avec son logarithme temporel.
[Supprimé]  
elibrarius:
dans les images, la verticale est logarithmique, c'est-à-dire les prix.

Ouais, comment en faire un ? Avec quoi faire un logarithme)

C'est vrai, c'est la faute d'Alexander :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ouais, comment en faire un ? Avec quoi faire un logarithme)

Il y a juste log(prix), pas de delta de prix
[Supprimé]  
elibrarius:
Il y a juste log(prix), pas de delta de prix

juste Log10 n'est visuellement pas différent du prix (comme avec les incréments)


 
Maxim Dmitrievsky:

Il est peut-être judicieux d'utiliser des robots sur de tels graphiques :)

Le prix a beaucoup augmenté sur une longue période. Et le logarithme a réduit la forte variation de prix à une petite variation - à une vue plus linéaire du graphique.
Je suis un adepte du trading intraday. Attendre des années pour faire des bénéfices est ennuyeux. Le prix ne changera pas beaucoup en un jour.
Le logarithme ne peut être utilisé que pour la déstendance, comme dans votre cas. Ou bien les valeurs aberrantes peuvent être supprimées. Mais les valeurs aberrantes peuvent être éliminées par une racine et vous pouvez simplement réduire le niveau.
 
Maxim Dmitrievsky:

simplement Log10 n'est pas visuellement différent du prix (comme avec les incréments)


Parce que le changement de prix n'est pas multiple, mais inférieur à 10%.
 
Elibrarius:
Parce que le changement de prix n'est pas multiple, mais inférieur à 10%.

Le journal sur les incréments a au moins un certain sens (bien que je ne comprenne pas quoi))). Le journal des prix n'a aucun sens - le même graphique, mais légèrement aplati.

Pourquoi se battre avec des queues, si c'est le zeitgeist)).

 
Yuriy Asaulenko:

Le journal sur les incréments a au moins un certain sens (bien que je ne comprenne pas quoi))). La courbe des prix n'a aucun sens - c'est la même, mais elle est un peu aplatie...

J'ai simplement coupé les incréments par niveau, mais quelqu'un ici a conseillé d'utiliser le logarithme des incréments.
 
Elibrarius:
Je coupe simplement les incréments par niveau, mais quelqu'un ici a conseillé le logarithme des incréments.

Quelqu'un a conseillé. Ils peuvent avoir un objectif complètement différent.

Personnellement, j'adore les queues : plus il y en a, mieux c'est)))). Et vous les combattez avec le monde entier.)))) C'est drôle.

Détendez-vous, et asseyez-vous, frappez les queues, et n'avez pas à prédire quoi que ce soit.

1...652653654655656657658659660661662663664665666...3399
Nouveau commentaire