L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 651
Je pense que l'ère des gourous du Forex est révolue, le pigeon moderne est plus sophistiqué, il sait qu'un petit dépôt ne se disperse pas, et un grand, vous devez passer de nombreuses années à développer les compétences, au gourou maintenant un pigeon ne va pas, probablement mieux de chercher des investisseurs dans les différents systèmes de gestion d'actifs, PAMM, etc.
Je ne sais pas pourquoi je devrais y aller et chercher des gourous).
Il est désormais de bon ton que les sociétés de courtage appellent et, si vous ouvrez un compte, vous donnent un Personal Trainer. Sous sa direction, vous ouvrirez et fermerez des transactions et il vous montrera comment gagner un million. "Et en ce moment, l'euro est dans une tendance haussière, si vous ouvrez un compte dès maintenant et déposez 100 dollars - vous gagnerez mille dollars d'ici le week-end, mais vous devez le faire aujourd'hui, dépêchez-vous ou vous allez manquer beaucoup d'argent". En d'autres termes, les gourous restent, mais ils ne sont pas promus par eux-mêmes, mais par le centre de négociation.
Ce sont des consultants de ptushniki, ils sont nuls et nuls, vous pouvez juste leur dire d'aller se faire voir, c'est amusant.vous ouvrez un compte et ils vous donnent du persil personnel, pour le fun
Messieurs ! Étudiants et chômeurs ! Vieux et jeunes !
Quelle est la panique ? Moi, par exemple, je viens de recevoir ce jour +100% sur mon dépôt. C'est vrai, sur une démo, mais en utilisant les cotations en tick d'un vrai compte NDD.
Ne vous inquiétez pas, Alexander_K et le chat de Schrödinger vont tout faire et commencer à distribuer des TS à droite et à gauche, comme promis.
J'ai eu un bon résultat, j'ai essayé de miser de l'argent, j'ai eu un résultat négatif.
Alexander, avec une telle rentabilité uniquement en bourse )Ils ne vous laisseront pas travailler en DT
Comme preuve à ce stade :
Magnifique.
Pas du tout, ce n'est pas cool - c'est lyrique, et vous vous présentez comme un physicien et vos positions sont perdantes à partir de 0 heure dans la capture d'écran, bien sûr j'ai le temps de fermer, mais alors s'il vous plaît, présentez-vous au studio !
S'il vous plaît :
Tout est entièrement automatique, pas d'entourloupe, pas de tricherie, pas d'arrêts de pertes et de prises de bénéfices idiots.
Ayez confiance et aidez-nous à accélérer le processus de transfert du projet :
Qui n'a rien du tout à faire - écrire un programme pour convertir les archives de tick de n'importe quel courtier. Vous devez mettre les séries chronologiques de citations au même niveau. C'est-à-dire comme s'ils arrivaient toutes les 1 seconde. Nous devons analyser la colonne avec le temps dans le fichier csv. S'il n'y a pas de nouvelle cotation dans une certaine seconde, alors elle doit être interpolée avec la valeur précédente.
Je suis sûr que cette chose est nécessaire à tous les commerçants. Faites un bon travail !
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Aujourd'hui, les courtiers ne disposent pas d'une norme unifiée pour le stockage des ticks, chacun utilise ce qu'il veut.
Cela signifie que l'analyseur syntaxique sera toujours individuel. Il n'y a pas d'universel.
La seule chose que l'on puisse faire est de créer un algorithme général pour combler les données manquantes et écarter les données trop fréquentes.
Mais l'algorithme doit accepter des données déjà préparées, quelque chose comme : deux tableaux, l'un avec les temps, l'autre avec le prix.
Mais là encore, certains timings sont en microsecondes, d'autres en millisecondes. Il n'existe pas de type standard de stockage des temps inférieurs à une seconde.
Nous devons donc à nouveau ajouter nos propres éléments.