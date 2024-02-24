L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 650
Cela fait un moment que personne n'a posté de rapport - voici le mien.
Super ! Si l'EA a vraiment été créé le 22 et qu'il a été négocié sans mise à jour depuis lors, c'est parfait.
Test sur les ticks dukascopy du 1er janvier 2018 à aujourd'hui (écart de 10 pips). Marqué d'un genou notable avec une flèche, c'est juste le 22ème jour, vous pouvez voir que les profits ont cessé de monter rapidement mais il y a... Quel sera le prochain - le temps nous le dira.
Veuillez joindre aux photos une description minimale du système :) et bien sûr, je comprends que tout est secret, mais regarder des photos n'est pas très intéressant.
désolé mt4 est un anachronisme, je ne l'ai même pas installé :D allez pour mt5
IMHO, au lieu d'utiliser alternativement un terminal, il vaut mieux combiner les avantages et compenser les inconvénients de l'utilisation des deux, parfois même de plusieurs à la fois, y compris avec d'autres plateformes, grâce à l'interprogrammation.
c'est vrai... mais je n'ai pas vu d'autres terminaux, notamment des testeurs) les concurrents les plus proches sont trop loin derrière.
Si vous ne l'abordez pas de manière alternative, vous n'avez pas besoin de le retirer, il suffit de le compléter)
la moyenne ici est de 0, c'est une stratégie neutre
purement sur les statistiques doivent être retirées) ce qui est où est le déplacement n'est pas compris dans la boîte noire.
En bref, presque terminé 2 e stratégie sur les 3 prévues (les résultats de la première ont déjà écrit, pas assommé)
si celui-ci ne fonctionne pas - le dernier sera laissé)
et ce sera la fin du MO
Si vous n'aimez pas ça, vous devriez abandonner le trading avec algo-trading, ce n'est pas votre truc, il n'y a rien dans les indices.
Je vais aller apprendre aux gens comment faire du commerce d'algo.
Je pense que l'ère des gourous du Forex est révolue, le pigeon moderne est plus sophistiqué, il sait qu'un petit dépôt ne peut pas être augmenté, et qu'un gros dépôt nécessite de nombreuses années pour développer des compétences.
Il est désormais de bon ton que les sociétés de distribution vous appellent et, si vous ouvrez un compte, vous proposent un Personal Trainer. Sous sa direction, vous ouvrirez et fermerez des transactions et il vous montrera comment gagner un million. "Et en ce moment, l'euro est dans une tendance haussière, si vous ouvrez un compte dès maintenant et déposez 100 dollars - vous gagnerez mille dollars d'ici le week-end, mais vous devez le faire aujourd'hui, dépêchez-vous ou vous allez manquer beaucoup d'argent". En d'autres termes, les gourous restent, mais ils ne sont pas promus par eux-mêmes, mais par le centre de négociation.