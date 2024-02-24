L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 471
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Fa et Misanya ne sont pas des mineurs)))
Ça fera l'affaire pour se branler sur des perroquets. + LightGBM, + CatBoost.
Vous voulez obtenir une coupe un peu mieux - mettre python et tout sur GPU...
Y a-t-il une augmentation significative de l'avant de la RF régulière ? Juste si cela n'a pas de sens, je continuerai à utiliser RF à partir du terminal :) Quelqu'un a déjà écrit ici que le gain de qualité moyen n'est pas très significatif (réduction des erreurs ou autre), mais c'est quand même mieux qu'un MLP nu sans auto-codeurs + vitesse.
Bien sûr, l'essentiel reste la méthode d'application, la sélection des prédicteurs et autres magies noires...
C'est écrit en Java, et ça consomme beaucoup de mémoire. Il ne fonctionne ni mieux ni moins bien que les paquets R similaires. Il y a un inconvénient et un avantage - une amélioration constante sans rétrocompatibilité.
C'est bien pour expérimenter mais je ne le recommanderais pas pour le travail (IMHO).
Bonne chance
Je l'ai juste sorti et utilisé un peu pour avoir une meilleure perspective. J'ai eu des problèmes de compilation avec vs15. L'installation de 17 aides.
Je ne sais pas si j'ai fait le manuel du tout, maintenant je suis sur un autre ordinateur. Des solutions possibles sur le githab peuvent être vues -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Par exemple -
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Oui, et ça ne compile pas avec vs15. Je vais essayer avec le 17 dès que j'aurai le temps.
Bonne chance
J'étais à court d'expériences car il est peu pratique de faire des allers-retours entre les fichiers du terminal et du prédicteur et je n'ai pas l'envie de les réécrire sur mql :) Il y a des librairies tierces qui sont plutôt compliquées à réécrire.
Dans un fil de discussion, il est écrit que les DLL ne fonctionnent pas dans MT5 (ou pas encore).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Comment intégrer MQL et R
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
MT4 fonctionne bien avec la DLL. Five, après un certain nombre d'améliorations, n'accepte pas les DLL. Les dernières versions de MT5, mais je n'ai pas vérifié.
Je pense que nous devons attendre que MT5 se stabilise et seulement ensuite affiner la DLL.
Bonne chance
Si vous avez un bon conseiller expert et que vous pouvez l'ajouter à votre robot de trading, vous n'avez pas besoin de tout copier sur MQL, il n'y a rien de mal à faire "glisser" les fichiers dans les deux sens. Il suffit d'utiliser le RAM-Disk et tout se fera directement par la mémoire. La vitesse de transfert est de l'ordre du gigaoctet par seconde. Prouvé. J'ai même commencé un tel fil il y a environ six mois.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Disque RAM.
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
Je pensais qu'un disque virtuel dans la mémoire du PC pourrait aider à accélérer l'échange de MT via des fichiers avec des logiciels externes. Parmi mes suggestions, j'ai choisi AMD Radeon. Au cas où quelqu'un serait intéressé, le lien est Radeon™ RAMDisk. Il existe une version gratuite pour les disques jusqu'à 4 Go.
Je l'ai installé sans problème. Peut être réglé pour écraser à l'arrêt, ou réinitialiser le contenu sur le disque dur. Au démarrage, il s'allume soit automatiquement, soit par l'utilisateur.
ZS Il s'avère que c'est ce dont nous discutions là-bas avec vous).
Il a été écrit dans un fil de discussion que les DLL de MT5 ne fonctionnent pas (ou pas encore).
Mais il n'est pas nécessaire de tout réécrire en MQL, et il n'y a rien de mal à "tirer" des fichiers dans les deux sens. Le disque RAM sera suffisant et tout se fera directement par la mémoire. La vitesse de transfert est de l'ordre du gigaoctet par seconde. Prouvé. J'ai même commencé un tel fil il y a environ six mois.
Il s'avère que nous en avons discuté là-bas avec vous).
hehe ) Nah, je dois préparer des fichiers pour le prédicteur, les prendre, attendre qu'il les lise, les rendre... Optimiser les paramètres est hors de question, exercice inutile, si je veux faire de la génétique ou autre chose... tout doit être fait dans un seul environnement, le gain de temps est grand.... Dommage que R ne le fasse pas lui-même, je me lancerais alors ;) mais je n'aime pas toutes ces béquilles, quand on doit écrire un système... on ne sait même pas ce qu'on va écrire et on doit se concentrer sur ses pensées pendant qu'on doit se concentrer sur l'infrastructure et le logiciel... sans même comprendre le but et savoir si quelque chose va fonctionner ou non... non, je suis trop paresseux, pas un résolveur de problèmes compliqués :).
Et j'ai dit...
Les choses finiront par revenir à la normale, mais tout comme la vieillesse vient parfois sans sagesse, certains ne sont pas à la hauteur.
PS:Belle photo dans l'image, elle vous va bien, elle me rappelle "l'amie" de Lenonardo Davinci - Salaya.
Et j'ai dit...
Les choses finiront par revenir à la normale, mais tout comme la vieillesse vient parfois sans sagesse, certains ne sont pas à la hauteur.
hehe ) Non, je dois préparer des fichiers pour le prédicteur, les reprendre, attendre qu'il les calcule, revenir... L'optimisation des paramètres est hors de question, c'est inutile, si je veux faire de la génétique ou autre chose... Tout devrait être fait dans un seul environnement, ce qui permettrait de gagner beaucoup de temps... Dommage que R ne le fasse pas lui-même, je me lancerais alors ;) mais je n'aime pas toutes ces béquilles, quand on doit écrire un système... on ne sait même pas ce qu'on va écrire et on doit se concentrer sur ses pensées pendant qu'on doit se concentrer sur l'infrastructure et le logiciel... sans même comprendre le but et savoir si quelque chose va fonctionner ou non... non, je suis trop paresseux, pas du genre à résoudre des problèmes compliqués :)
À mon avis, l'interopérabilité des différents logiciels n'est pas une béquille mais une tendance universelle. Et ce n'est pas pour rien que presque tous les logiciels ont des API et d'autres types d'interaction avec des logiciels tiers.
Nous n'avons pas d'API (, mais il me semble que l'avenir ne consiste pas à réinventer la roue dans MQL, mais à utiliser les capacités des applications tierces dans TC.
Je pense que vous exagérez les difficultés -"nous devons préparer des fichiers pour le prédicteur, les reprendre, attendre qu'il les calcule, les rendre... il n' est même pas question d' une optimisation complète des paramètres. Peut-être, peut-être).
À mon avis, l'interopérabilité des différents logiciels n'est pas une béquille mais une tendance universelle. Et ce n'est pas pour rien que presque tous les logiciels ont des API et d'autres types d'interaction avec des logiciels tiers.
Nous n'avons pas d'API (, mais il me semble que l'avenir ne consiste pas à réinventer la roue dans MQL, mais à utiliser des applications tierces dans TC.
Je pense que vous exagérez les difficultés -"le prédicteur doit préparer les fichiers, les récupérer, attendre qu'ils soient comptés et revenir... une optimisation complète des paramètres est hors de question. Peut-être, peut-être.)).
J'ai peur, je suis juste paresseux)) maintenant j'ai arrêté à mon propre niveau, quelque chose semble fonctionner et me satisfaire maintenant... Je regarde vers la logique floue combinée avec NS ou RF, j'ai quelques idées... tout cela existe dans MT5 :)
je veux dire, tout ce qui est dans mt5 n'a pas été testé :)
PS:Belle image dans le tableau, ça te va bien, ça me rappelle "l'amie" de Lenonardo Davinci, Salaya.
Ne recommence pas pour ne pas avoir à t'excuser à nouveau.