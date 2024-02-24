L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 477
C'est ce que j'ai pu obtenir sur les données de test. Le réseau fonctionne avec les indicateurs macd, atr, stochastique. Les paramètres des indicateurs sont par défaut. Il n'y a pratiquement pas de faux signaux. Les points jaunes correspondent au fonctionnement du réseau. Mais le réseau rate les signaux. Besoin d'idées sur le choix des indicateurs et de leurs paramètres.
Du fond du cœur, du fond du cœur ! J'ai vraiment senti l'aide que vous m'avez apportée... :-)
Professeur, c'est vous (nous) qui avez aidé le composteur (auteur du scénario). Et je vous ai aidé sur le 4ème forum, en vous proposant de jeter un hochet, vous n'avez tout simplement pas compris)))).
Oui, il transmet, alors laissez-le faire.
Une image de la sortie du NS entraîné dans le test.
Et voici le résultat du test, une copie de l'écran
97- nombre total de transactions
91 - des échanges fructueux
6 - échanges ratés (6 sur 97, Carl !)
0.938...-part des transactions réussies.
J'ai raté (je n'ai pas du tout remarqué) environ la moitié d'entre eux. Je peux considérer que je suis allé déjeuner).
(Bummer !))
Le gruau a été trouvé.
Oui, c'est le cas, ainsi soit-il.
Professeur, c'est le composteur qui vous (nous) a aidé (l'auteur du texte). Et je vous ai aidé sur 4 forums, en vous suggérant de jeter le hochet, vous n'avez juste pas encore compris)))).
Nah... c'est OK.... S'il fait cela à mes données, j'ai peur d'imaginer ce que votre SN fera à mes données :-)
Je vous prie de m'aider un peu plus et je vous en serai reconnaissant !!!!!.
J'ai écrit un indicateur, mais il ne veut pas fonctionner en temps réel. Il appelle l'inidactor de base, effectue son calcul et ajoute une flèche sur le graphique. Dès qu'une nouvelle barre apparaît, je dois changer de TF pour mettre à jour les flèches et cela prend trop de temps..... Voyez ce qui ne va pas et je vous dirai ce que ça fait dans l'intervalle......
Il fait ce qui suit.....
Je me suis un jour demandé ce qu'un trader qui fait fonctionner un robot et reste assis sur le marché toute la journée, comme le suivi...... BORROWN !!!!! Et pour le plaisir, j'ai décidé de faire un tel amusement.......
"Options binaires", oui oui vous avez raison, diront les sceptiques, eh bien voilà..... Les ignorants vont essayer de me harceler, etc. Eh bien, je vais répondre à .... Eh bien, que dire de ???? Que faire lorsque la fenêtre commence à se former ? Ennuyeux !!!! Le conseiller élaborera lui-même le signal...... Pourquoi ne pas couper en BO pendant que la fenêtre est en formation ????
En conséquence, de 5 points de bonus dans les alpes, 4 trades+. la série va jusqu'à présent +6, -1,+1.
Cela ressemble à ceci : .....
où la flèche vers le haut indique que la prochaine barre sera à la hausse, la flèche vers le bas à la baisse !
Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule erreur..... Et le principal avantage est que nous n'analysons pas l'ensemble du marché, mais seulement les barres de la fenêtre, et ces flèches ne veulent pas être montrées en ligne ... C'est ce que j'ai demandé dans le post précédent.....
Ces statistiques ne disent rien, 91 bons pour 1 point et 6 mauvais pour une perte de dépôt peuvent être par exemple :Z
Il ne le fait pas.) C'est possible, bien sûr.) Très bien, alors.
5328 -bénéfice net
5391 -bénéfice total des transactions
-63 - perte totale dans les échanges.
0,988 - efficacité (5328/5391).
C'est ce que ça dit ? )) Ou ne l'est-il pas aussi ?)
Mais il s'agit d'un test de la même NS sur d'autres données.