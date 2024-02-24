L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 324
Et que signifie-t-il lorsque les résultats commencent à connaître des turbulences au cours de l'optimisation génétique ? :) Le graphique devrait s'améliorer avec le temps
Il est peut-être nécessaire de diminuer ou d'augmenter le ton. C'est-à-dire qu'il rate ou ne peut pas sortir de la fosse. Correction, je ne sais pas comment c'est organisé à MT.
Et cela a commencé à se produire à différents moments pendant les exécutions... C'est étrange... néanmoins cela atteint 100% pendant un mois sur 5 minutes :) et le nombre de transactions atteint presque 200. Ce n'est pas exactement une pièce de monnaie. J'ai remarqué une telle bizarrerie.
J'ai également remarqué une chose étrange : le forward 1/4 est toujours moins bon que le 1/2. Je pense que c'est dû à la diminution de l'historique pour le backtest et au fait qu'il ne se réapprend pas autant, mais ce n'est qu'une supposition.
Sur le M1, comment progresse-t-on ?
Maintenant, il fonctionne dans le nuage, je vais prendre une capture d'écran quand c'est fait.
J'ai un sentiment étrange dans les différents délais... Néanmoins j'ai 100% pour 5 min sur 5 min :)
J'ai probablement à peu près les mêmes -10-16%/mois. Seulement je ne compte pas à partir de la dépo, mais à partir du volume de la transaction - je pense que cela reflète mieux la réalité. Vous devez le compter par-dessus l'épaule.
Au fait, je n'utilise pas la génétique. Mon attitude vis-à-vis de l'optimisation automatisée est prudente.
Quel type de NS ?
Et la NS ? Quel genre de NS ?
Pas encore NS. La logique, mais c'est déjà si compliqué que je ne peux plus faire face. Une complication supplémentaire est une route directe vers la maison de fous). Il me reste donc l'exploration de données. Il n'y a pas beaucoup de choix).
C'est pour cela que je me suis mis au NS, parce que je ne peux pas gérer des tonnes de code avec de la logique ;)) comme laisser tout venir à moi tout seul.
Sur M1, comment allez-vous ?
Sur M1, c'est quelque chose de similaire :
1. Nous devons ajuster la logique pour le trading à haute fréquence, le suivi n'est pas suffisant ici.
2. les ordres d'achat et de vente prévalent sur les différentes courses, ce qui peut indiquer un surentraînement, pour les minutes 2 semaines d'entraînement c'est trop....
Ouais.
Je n'y avais jamais pensé mais c'est bien.