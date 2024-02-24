L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 324

Maxim Dmitrievsky:


Et que signifie-t-il lorsque les résultats commencent à connaître des turbulences au cours de l'optimisation génétique ? :) Le graphique devrait s'améliorer avec le temps

Peut-être faut-il diminuer ou au contraire augmenter le pas. Donc soit vous ratez, soit vous ne pouvez pas sortir de la fosse. Je ne sais pas exactement comment cela est organisé à MT.
Yuriy Asaulenko:
Et cela a commencé à se produire à différents moments pendant les exécutions... C'est étrange... néanmoins cela atteint 100% pendant un mois sur 5 minutes :) et le nombre de transactions atteint presque 200. Ce n'est pas exactement une pièce de monnaie. J'ai remarqué une telle bizarrerie.


J'ai également remarqué une chose étrange : le forward 1/4 est toujours moins bon que le 1/2. Je pense que c'est dû à la diminution de l'historique pour le backtest et au fait qu'il ne se réapprend pas autant, mais ce n'est qu'une supposition.


 
Maxim Dmitrievsky:


Comment ça se passe sur la M1 ?
Renat Akhtyamov:
Maintenant, il fonctionne dans le nuage, je vais prendre une capture d'écran quand c'est fait.
 
Maxim Dmitrievsky:


J'ai probablement à peu près les mêmes -10-16%/mois. Seulement je ne compte pas à partir de la dépo, mais à partir du volume de la transaction - je pense que cela reflète mieux la réalité. Vous devez le compter par-dessus l'épaule.

Au fait, je n'utilise pas la génétique. Mon attitude vis-à-vis de l'optimisation automatisée est prudente.

Yuriy Asaulenko:

Quel type de NS ?
 
Maxim Dmitrievsky:

Pas encore NS. Logique, mais déjà si compliqué que je ne peux plus faire face. Une complication supplémentaire est une voie directe vers l'hôpital psychiatrique). Il ne reste que l'extraction de données. Il n'y a pas beaucoup de choix).
Yuriy Asaulenko:
C'est pour cela que je me suis mis au NS, parce que je ne peux pas gérer des tonnes de code avec de la logique ;)) comme laisser tout venir à moi tout seul.
Renat Akhtyamov:
Sur M1, c'est quelque chose de similaire :

1. Nous devons ajuster la logique pour le trading à haute fréquence, le suivi n'est pas suffisant ici.

2. les ordres d'achat et de vente prévalent sur les différentes courses, ce qui peut indiquer un surentraînement, pour les minutes 2 semaines d'entraînement c'est trop....

 
Maxim Dmitrievsky:


Ouais.

Je n'y avais jamais pensé mais c'est bien.

