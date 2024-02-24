L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 327
Sera-t-il possible de faire le lien avec mt-check SciLab plus tard ?
C'est ce que je fais. La DLL devra être écrite, bien sûr.
À propos, l'interface graphique et la syntaxe de SciLab sont très proches de R.
Maintenant je regarde les neuro-packages R et leurs descriptions. À mon avis, tout est beaucoup plus compliqué et moins transparent que dans SciLab. Dans SciLab, qui vient de démarrer hier, je peux déjà créer un neurone, si j'ai un tableau d'apprentissage.
Là, dans les instances, il y a une prédiction du sinus par 3 pas en avant.
C'est élémentaire. Tout le code, déjà formé :
w et b sont les paramètres du neurone entraîné.
Avez-vous un bon article sur R et la façon de former des réseaux neuronaux simples, avec des exemples ?
Atacha a un neurone pour Renat, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un exemple simple.
Il existe un bon article de SanSanych Fomenko -https://www.mql5.com/ru/articles/1165.
Il y montre comment utiliser l'une des interfaces graphiques de R, qui permet de traiter les données et de former différents modèles. Après toutes les opérations sur l'onglet Log, vous pouvez voir le code correspondant, et ensuite le modifier et l'exécuter vous-même pour apprendre la programmation en R.
J'ai pris l'historique des barres de l'eurusd et du gbpusd m30 de mt5 avec sa nouvelle fonctionnalité d'exportation de l'historique des barres vers csv.
Ensuite, R entraîne le neurone, ses poids sont enregistrés dans le fichier et ces poids doivent être insérés dans mql5 Expert Advisor. J'ai formé neuronics sur janvier 2017, il ne se négociera pas bien dans d'autres périodes.
L'EA peut être exécuté sur eurusd ou gbpusd.
Trader aussi bien l'eurusd que le gbpusd est médiocre avec la neuronique, il faut probablement plus de neurones. En outre, il y a un autre tableau de poids commenté dans le code mql, ils ont été formés uniquement pour eurusd, respectivement, le profit avec ces poids sera généralement cosmique.
Négocier lors de la formation des neurones uniquement sur l'eurusd. Je l'ai étudié pendant 3 mois, un seul d'entre eux a été utilisé, au milieu, il montre clairement que les bénéfices augmentent.
Oui, cool... j'ai déjà R, mais... j'ai travaillé un peu avec, si ssilab est meilleur pour certaines tâches spécifiques, alors peut-être qu'il peut être utilisé... mais je ne les ai pas encore...
Si vous revenez au sujet de la prédiction des séries temporelles - vous êtes finalement arrivé à la fin de la vidéo, et que pensez-vous... Ils ont commencé par l'analyse de régression, puis sont passés à des modèles compliqués comme Arima et Garch et ont terminé avec le slogan : au diable ces modèles, l'analyse de régression fait un meilleur travail :)) Au fait, c'était une conférence très compétente, en tout cas pour moi, elle a éclairci beaucoup de choses. J'ai également saisi l'essence de l'arithmétique et des ordures, et trouvé une certaine confirmation de mes idées intuitives.
"Il n'y a pas de science derrière, en fin de compte, nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucune science n'est nécessaire en ce qui concerne les méthodes de régression."
Cool, merci :) Mon modèle, cependant, est maintenant meilleur dans les tests ... mais n'a pas encore été testé dans des conditions de combat.
Au fait, j'ai lu cet article de SanSanych, j'ai même commencé à faire quelque chose, mais j'ai abandonné, pas le temps.
Je ne sais pas où (et dans quoi ?) vous avez vu la spécificité dans SciLab ? C'est juste un réseau ordinaire. À propos, il existe des dizaines de réseaux différents, pour des tâches différentes. Un exemple est celui de la prédiction. Il existe également des réseaux de classification.
La régression est formidable, bien sûr. Mais si vous négociez en utilisant la régression, un nouveau modèle doit être construit à chaque minute. Comme il est dit dans le cours, plus l'intervalle de prévision est long, plus l'erreur est grande, et à des intervalles plus longs, la prévision s'effondre en même temps que le modèle. Avec les méthodes décrites dans le cours, la reconstruction en temps réel est impossible.
Pas les spécificités, mais le fait que certaines choses sont plus pratiques et plus rapides à faire là qu'en R, comme vous l'avez écrit
Oui, beaucoup plus pratique, et plus rapide à mettre en œuvre. Mais je ne comprends pas ce que cela signifie -"si ssilab est meilleur pour certaines tâches spécifiques,... ". Neuronics et African neuronics, et la seule question est de savoir où il est plus facile, plus rapide et moins coûteux d'obtenir des résultats.
Zy. J'ai vu des exemples de neurones vous apprenant la table de multiplication. Disons qu'il a 7 x 7, eh bien, cela donne 48,7 environ. J'ai vu l'exemple d'un neurone apprenant la table de multiplication, par exemple, 7 x 7.
C'est donc plus pratique pour apprendre la NS, mais dans R, par exemple, il y a un dataminer et il y a déjà un moyen de le combiner avec MT
Bien que j'aie à la fois R et SciLab sur mon ordinateur, et que je travaille avec les deux, R est utilisé beaucoup moins souvent - R est mieux adapté à son domaine - The R Project for Statistical Computing.
Pourquoi vous en prendre aux réseaux ? Ils ne fonctionnent pas et c'est tout, c'est juste une vogue d'une époque révolue, probablement le premier paquet d'apprentissage automatique qui était disponible.
Il en existe d'autres plus prometteurs : les forêts aléatoires, une variété d'ada. Et généralement le paquet shell caret, qui a quelques centaines de paquets, y compris les maillages, et vous pouvez faire une sélection automatique entre eux.
Des mailles sérieuses qui fonctionnent probablement ici et ici. L'auteur est sur le forum, il s'attaque au commerce, fait le lien avec les terminaux MT4/5 ...
Comment pouvez-vous sérieusement comparer R avec Skylab ? Une sorte de paquet rustique, pas dans n'importe quel classement...
Et ce n'est pas du tout une question de modèles, c'est une question de datamining. Si vous trouvez les prédicteurs qui se rapportent à la variable cible, vous serez en or.
Tout le reste n'est que jeux d'esprit.