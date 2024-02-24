L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 325
Ouais. C'est cool.
Dans l'ensemble, pas mal.
Eh bien, c'est un neurone simple, il n'est pas capable d'apprendre autant d'informations, mais c'est intéressant.
Eh bien, c'est un neurone simple, il n'est simplement pas capable de maîtriser autant d'informations, mais sinon, oui, c'est intéressant.
Puis-je voir un schéma, sur une feuille de papier ? Qu'est-ce qui est dans les entrées, qu'est-ce qui est au milieu, et où est la sortie. Parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres (suppresseurs de bruit, reconnaissance, etc.), mais je n'arrive pas à atteindre le marché).
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip
Il y a un conseiller et une description
https://c.mql5.com/3/126/RNN_MT5.zip
Il existe un conseiller expert et une description
Merci. Cela se fait de la même manière que le suppresseur de bruit neuronique. C'est exactement ce dont j'avais peur.
Supposons 10 échantillons d'une série de prix + supposons, 5 prédicteurs - 10*5=50 + leurs dérivés - 50 autres, 20 autres entrées d'informations supplémentaires. Total de 120 entrées au minimum. (Triste.)
Il est très difficile de compter de telles matrices pour un réseau multicouche, ou pour 1m TF, ou même à l'intérieur d'un chandelier.(
Et que signifie-t-il lorsque les résultats commencent à connaître des turbulences au cours de l'optimisation génétique ? :) le graphique devrait s'améliorer avec le temps
Je ne recommande pas d'opter pour le max-balance. Les échecs d'optimisation indiquent des problèmes avec des paramètres "marginaux". Essayez de comprendre la différence entre les paramètres dans la zone d'échec et les variantes qui sont légèrement à gauche sur l'image.
L'optimisation est très simple : il s'agit d'augmenter le critère d'optimisation et, en même temps, de vérifier de temps en temps les zones précédemment inexplorées "au cas où" afin de ne pas manquer la voie vers des résultats encore meilleurs (s'il y en a une).
On devrait observer un déplacement progressif du nuage de variantes vers le haut, avec quelques variantes rares dans la partie inférieure du graphique.
Oui, lorsque vous augmentez les paramètres d'entrée, les problèmes surviennent :) c'est pourquoi nous devons chercher à améliorer le noyau logique et non le nombre de couches.
Oui, quelque chose ne va pas avec l'optimisation du trailing stop, je vais réécrire la logique du bot et la vérifier à nouveau.
Dans notre cas, nous ajustons les poids des neurones via l'optimiseur, c'est tout... quelle différence cela fait-il qu'ils soient formés en logique ou via l'optimiseur... Et en termes de vitesse, je pense que l'apprentissage est beaucoup plus rapide dans le cloud grâce à l'optimiseur.
1000% en 2 mois, c'est mauvais ? :) a amélioré un peu ma logique.
Ici, c'est vrai, la plus grosse prime a été versée en avril. Depuis la mi-mai, il y a même une tendance constante
C'est une branche énorme.
Quelqu'un peut-il me donner un indice...
Je dispose de graphiques des mouvements de plusieurs paires de devises. Comment puis-je utiliser l'apprentissage automatique pour sélectionner des paramètres (lot, direction) pour ouvrir/fermer des ordres afin que le résultat soit dans le plus souvent possible ?
C'est-à-dire, que dois-je faire, comment dois-je former le programme ?