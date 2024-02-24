L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 326
C'est une branche énorme.
Quelqu'un peut-il me donner un indice...
Je dispose de graphiques des mouvements de plusieurs paires de devises. Comment puis-je utiliser l'apprentissage automatique pour sélectionner des paramètres (lot, direction) pour ouvrir/fermer des ordres afin que le résultat soit le plus souvent possible dans le plus ?
Que dois-je faire, comment dois-je former le programme ?
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche suivant, entrez "réseaux neuronaux" dans le champ de recherche et sélectionnez les articles, il y a beaucoup d'informations utiles.
Dans notre cas, nous ajustons juste les poids des neurones via l'optimiseur, c'est tout... quelle différence cela fait-il qu'il soit formé en logique ou via l'optimiseur... Et en termes de vitesse, je pense que l'apprentissage est beaucoup plus rapide dans le nuage grâce à l'optimiseur.
1000% en 2 mois, c'est mauvais ou quoi ? :) J'ai amélioré un peu la logique.
Ici, c'est vrai, la plus grosse prime a été versée en avril. Depuis la mi-mai, même une tendance stable
2000% en 3 mois, mais aussi un drawdown de 64%, ce qui est logique avec un tel rendement :) J'ai fini de spammer, mais le RNN de Reshetova est certainement la solution, l'essentiel étant de trouver de bons prédicteurs.
Qu'en est-il de cette course incroyable, 3000% en 3 mois avec un effondrement de 55%, presque parfait.
2000% en 3 mois, mais aussi un drawdown de 64%, ce qui est logique pour un tel rendement :) J'ai fini de spammer... mais le PH de Reshetov est définitivement une chose, le principal est de trouver de bons prédicteurs.
et voici un parcours étonnant du tout, 3000% en 3 mois avec un drawdown de 55%, presque parfait.
Ce n'est pas du spam.
J'attends des résultats depuis longtemps.
Sinon, ce n'est même pas la peine de lire.
Ok. Que se passe-t-il dans la démo ?
Je ne l'ai pas encore mis en place, ce sera la même chose, car le test est basé sur les prix d'ouverture, les résultats sont très fiables.
Je n'ai pas mis en œuvre toutes mes idées, ce sont des options intermédiaires.
Si vous êtes prêt, vous pouvez prendre l'historique des barres de MT5, l'exporter en csv, et entraîner les neurones à négocier chaque barre dans le sens positif. Le lot sera constant pendant la formation, il serait préférable de le déterminer plus tard pendant le trading par le Conseiller Expert lui-même en fonction du solde actuel.
Dans le testeur, vous obtiendrez une transaction parfaite sur cette période. Mais il échouera sur les nouvelles barres. Il ne s'agit pas d'une stratégie commerciale, mais d'une adaptation rigide à l'histoire.
Et il n'est adapté qu'aux grandes échéances, comme M30, voire M15. Sur les plus petites, l'écart de prix engloutira tous les bénéfices.
Vous voulez ? :) Si oui, je vais ajouter ici le code du modèle pour le faire, mais vous devez définir R (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/) afin de commencer la formation du neurone.
Toujours intriguant. J'aurai des données d'entrée légèrement différentes.
Je dois aller sur
Puis-je avoir un petit manuel sur R et comment former des réseaux neuronaux simples avec des exemples ?
Puis-je vous demander un manuel sur R et comment former des réseaux de neurones simples, avec des exemples ?
Il existe des exemples dans R même. Il est vrai qu'ils ne sont pas sur notre sujet, mais ils expliquent beaucoup de choses.
Mais en général, je préfère SciLab (analogue de MathLab). En termes de réseaux neuronaux, il est plus pauvre - seulement 3 paquets (R en a 11), mais l'aide est meilleure, et l'orientation de R est différente, alors que SciLab est axé sur les calculs scientifiques et techniques et la modélisation en temps réel.
Je travaille avec les deux, mais plus avec SciLab. N'hésitez pas à vous joindre à nous.
Sera-t-il possible de relier SciLab à mt-check ?