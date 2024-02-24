L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2905
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
On a le sentiment que de telles approches ne sont pas formalisables en principe. Même si elles sont limitées au cadre de la théorie originale de Dow.
Tout est formalisable Alexey, la seule question est de savoir si nous disposons de la technologie ou non....
Apprendre à un ordinateur à distinguer les chats des chiens est à première vue une tâche non formalisable, mais ...
Et si nous parlons de "comprendre le marché", alors chaque première personne présente sur le forum possède de tels outils de compréhension.
Oui, mais la compréhension de tout le monde ne peut pas se transformer en argent dans les conditions difficiles d'une firme de prop.... mais ce n'est pas le sujet de la vidéo.
Non...
Soit vous devez vous en rendre compte, soit il n'est pas encore temps....
Et pour vous donner tout prêt, je suis désolé. Par exemple, le cours de Bozhenov coûte 1500$, je pense que ma méthodologie est encore meilleure....
Je peux donner des indices, comme cette vidéo par exemple, vous n'êtes même pas capable de la regarder, mais vous avez déjà tiré beaucoup de conclusions.
Tirez donc des conclusions sur votre désir d'apprendre une nouvelle...
Vous comprenez donc le marché, avez-vous réalisé la vérité ?
Cela ne m'intéresse pas de regarder des vidéos sans statistiques. Je peux négocier en plus avec mes mains quand je comprends le marché.
On a le sentiment que ces approches ne sont pas formalisables en principe. Même si elles sont limitées au cadre de la théorie originale de Dow.
Et si nous parlons de "compréhension du marché", alors tous les premiers de ces compreneurs se trouvent ici sur le forum.
Il est très probablement possible de formaliser partiellement, mais l'hystérésis ne peut pas être formalisée à coup sûr))).
Avez-vous donc développé une compréhension du marché, réalisé la Vérité ?
J'ai une compréhension depuis longtemps, depuis de nombreuses années...
Mais ce n'est que récemment que j'ai trouvé les bons outils pour réaliser cette compréhension....
Je l'ai mis par le milieu, il semblait bizarrement marqué. Puis je l'ai mis depuis le début, alors que le côté droit n'est pas visible, j'aurais probablement passé la même chose.
J'ai aimé qu'il parle lentement et clairement, en écoutant pour développer le plus approprié. On dirait un étranger).
Où pouvez-vous obtenir des volumes de FMC en temps réel ?
Vous voulez adhérer?
Où pouvez-vous obtenir les volumes CME en temps réel ?
Peut-être cela vous conviendrait-il ?
Peut-être que cela fonctionnera pour vous.
J'ai essayé de les utiliser, mais ils se mettent à jour une fois par minute. J'ai besoin de l'information en ticks directement.