L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2870
dans cette version gratuite, c'est un peu mieux qu'Alice ou Siri, un chat bot pour le divertissement.
ne peut pas rimer en russe
J'ai donc effectué une recherche directement à partir du terminal web d'un centre de courtage forex connu, juste pour l'intérêt, ce centre de courtage n'est d'ailleurs pas sur le site que j'ai lancé plus tôt.
Il s'est avéré qu'ils mettent à jour leur stock une fois toutes les +- 5 minutes, ce qui est "souvent" comparé à d'autres DC, mais lent à utiliser....
peut-être que quelqu'un sera intéressé de voir
cool, presque comme un RSI inversé.
Continuez à travailler dur
Il est déconcertant de constater qu'une fluctuation de prix de 9 % correspond à une fluctuation de centimètres de 350 %. On remarque que plus le prix est à la mode, moins la corrélation s'exprime.
Il serait utile de voir une description précise de l'algorithme de calcul de cet indicateur.
Comment devenir trillionnaire avec ChatGPT et python)
Comment devenir trillionnaire avec ChatGPT et python)
Un autre article sur ChatGPT. Beaucoup de commentaires sur qui joue comment)
Pour une raison quelconque, je me suis souvenu du livre de Maryashin "God's Robots" (je devrais demander au bot ce qu'il pense de ce livre).
Un cadeau symbolique pour les amoureux du MoD
Une tendance intéressante peut également être mise en évidence...
Parfois, il arrive que le centime soit en hausse ou en baisse constante, d'après les observations, nous pouvons dire que le prix devrait également être en corrélation inverse constante avec le centime, mais ce n'est pas le cas, le prix reste immobile. Nous pouvons supposer qu'à ces moments, il y a une accumulation de participants professionnels au détriment des non professionnels, et si l'hypothèse est correcte, nous savons exactement dans quelle direction va l'accumulation pendant l'accumulation, et non après coup.
Voici une photo d'hier et un peu d'avant-hier, la photo montre l'accumulation qui peut avoir causé la hausse des prix hier et aujourd'hui.
J'observe ce phénomène depuis longtemps, mais sur de grandes échelles de temps lorsque j'ai analysé les données de ce premier site....
Bien sûr, tout ceci n'est que des hypothèses, et certaines personnes vont sarcasmer et rire ici, mais en fait ces personnes n'ont aucune hypothèse sur le marché,
mais s'il y a une hypothèse, on peut la confirmer ou la réfuter, la critiquer, regarder le marché de son point de vue (hypothèse), etc...