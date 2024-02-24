L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2872
Si l'on en juge par l'ampleur et la rapidité des variations de l'indicateur, il ne s'agit pas de comptabiliser toutes les positions accumulées, mais leurs variations sur une période donnée.
Je dirais que ce n'est pas rapide du tout +- une fois toutes les 5 minutes (c'est ainsi qu'ils mettent à jour leurs données sur le site), mais la situation change toutes les secondes.
C'est pour cela que le délai est si long, j'ai pensé à simuler moi-même le trading/comportement des participants, mais c'est tellement...
En général, ce graphique semble réagir exactement sur M1, chaque éternuement du prix se traduit immédiatement par une sanction.
Si le prix était sur M1, il l'était encore plus sur le grand TF - et un grand nombre de comptes ont été mis en vente. Il n'y a aucune raison pour cela sur le grand TF. Je ne crois pas à ce graphique. Vendre à bas prix est stupide. C'est de la manipulation pour convaincre quelqu'un de vendre. Personne n'y pensera lui-même, mais ils peuvent suivre la foule.
Eh bien, que puis-je dire, je ne convaincs personne de quoi que ce soit, je ne suis pas sûr moi-même, je partage simplement des observations et des pensées intéressantes (à mon avis) sur ce sujet.
Il y avait autrefois une tendance très populaire dans le domaine du trading : le trading à partir des volumes. Il y avait beaucoup de cours d'information, des programmes comme VolFix (je ne sais pas s'ils sont encore en vie). J'ai pris des volumes réels de la bourse, mais pas tout cela. Je les ai loués, mais l'expérience a montré que c'était de la merde. Et tout ça parce que sur les futures de devises (et encore plus en dts) les volumes n'affectent pas le prix.
J'en ai eu assez de ces programmes il y a environ 9 ans, pas assez de volume.
Voici la qualité des entrées !
EuroDoll est l'outil de divorce le plus compliqué.
Pas de volume.
Pas de verre.
Sur un forex puant avec des spreads irréalistes et parfois des prix.
Peut-on trader avec des stops comme ça ? oui.
A la fin, c'est un tilt, le trading est terminé.
Je peux faire beaucoup de choses. Prenez Rsi et faites la même chose
Je ne demandais pas beaucoup de choses, je demandais une chose précise...
Oubliez ça, ça va faire 5 pages au moins.
Il serait bon de parler à une personne expérimentée en matière d'analyseur syntaxique
S'il existe une telle personne, merci de nous contacter)
Je ne posais pas de questions sur un grand nombre de choses, mais sur une...
Peu importe, cela va faire au moins 5 pages.