Ils écrivent qu'il s'agit simplement d'un pourcentage de positions ouvertes à l'achat et à la vente.
Il est question de positions, mais dans le graphique, il est question d'ordres récemment ouverts. Ordres au sens de MT4 ou MT5 ? Toutes les positions sont-elles prises en compte ou les changements récents ?
Voici une photo d'hier et un peu d'avant-hier, la photo montre les accumulations qui ont pu causer la hausse des prix hier et aujourd'hui.
Vous parlez de positions, mais la figure montre les ordres récemment ouverts. Ordres au sens de MT4 ou MT5 ? Toutes les positions ou leurs modifications récentes sont-elles prises en compte ?
Je ne le dirai pas, mais je suis sûr que le site parlait de positions et non d'ordres (il l'a simplement écrit de cette manière).
La sanction n'est pas rare dans les DC et ils la comptent selon un modèle, ce sont les mêmes dans la plupart des cas, mais pas toujours.
Je me demande ce qui a poussé la foule à vendre à bas prix (les 2 premières intrigues). Il semble illogique d'acheter quand c'est bon marché. Je crains que ces graphiques ne soient pas spécialement dessinés pour séduire la foule, afin que les gens agissent selon le principe : tout le monde vend - et je vais vendre.
Je ne sais pas, il est possible d'entrer dans un cadre temporel plus large, centiment n'a pas de lien avec TF, il regarde les traders de tous les TF à la fois.
Je ne sais pas, c'est peut-être une illusion, mais la sanction m'aide à mieux sentir le marché.
Par exemple, je suis en train de trader en ce moment.
1) vendu
2) j'ai ajouté un stop (je n'ai pas deviné le prix)
J'ai changé de position.
j'ai fermé le short
3) j'ai acheté, j'ai obtenu un stop ( je n'ai pas deviné le prix )
4) j'ai acheté à nouveau
Je pense qu'il s'agit d'une opération assez intéressante avec de petits stops.
Maintenant nous allons discuter de l'IFR pendant 500 pages :) Quand y aura-t-il un adversaire intéressant pour discuter du mode opératoire du jour ? Le favori a encore été poussé sous la ceinture
Bientôt, le GPT nous enverra tous à la décharge) Laissez-moi au moins m'époumoner suffisamment pour la dernière fois).
Bientôt, le GPT nous enverra tous à la décharge) Laissez-moi au moins me dégonfler suffisamment pour la dernière fois).
À en juger par l'ampleur et la rapidité des changements de l'indicateur, il ne s'agit pas de comptabiliser toutes les positions accumulées, mais leurs changements pour une période donnée.
Je ne sais pas, il est possible d'entrer sur une échelle de temps plus grande, mais le sentiment n'a pas de lien avec la TF, il regarde les traders de toutes les TF à la fois
En général, ce graphique ressemble à une réaction à M1, chaque éternuement du prix va immédiatement au sentiment.
Si le prix était sur M1, il l'était encore plus sur la plus grande TF - et un grand nombre de comptes ont été mis en vente. Il n'y a aucune raison pour cela sur le grand TF. Je ne crois pas à ce graphique. Vendre à bas prix est stupide. C'est de la manipulation pour convaincre quelqu'un de vendre. Personne n'y pensera lui-même, mais ils peuvent suivre la foule.
Nous verrons pour le quatrième, celui-ci ne m'a pas du tout impressionné. Le nouveau sera doté de 170 milliards de paramètres. Celui-ci en a 170 millions, ce n'est rien.
