L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2867
GPT n'exécutera rien. Comment pourra-t-il tester et comparer quelque chose ? Ou est-il encore possible de construire quelque chose à travers son api ?
S'ils créent leur propre api pour les add-ons sur le sujet, ce sera peut-être le cas.
Bonjour !
Je cherche une idée pour créer une IA dans la Bible.....
Je cherche une idée pour créer une IA dans la Bible.....
Ancien Testament ou Nouveau Testament ?
Il y a là quelque chose...
Au début, un chaos sans vision ?
Mais Dieu a ordonné...
Bien sûr, vous jugez certaines personnes et en louez d'autres...
mais créer une IA, c'est créer Dieu....
Qui peut créer Dieu sous forme de logiciel, même s'il est une créature de Dieu ?
Une créature est créée par quelqu'un. Mais ici, nous voulons dire créée par Dieu ou par un programmeur.
La création du"Graal", de l'IA ou du GNN (réseau neuronal profond) est la création de "Dieu" - qui pourrait pointer et gagner des milliards de dollars.
Supposons que Maxim puisse créer un "Dieu" sur le net ??? Je suppose que non. Et moi non plus. Mais j'essaie et je travaille dur.
N'exagérez pas !
Toute IA est une base de données avec un accès rapide et la combinaison d'un groupe de données en une seule cellule, c'est-à-dire la généralisation (par exemple, une feuille dans un arbre).
Même les systèmes d'auto-apprentissage sont également des bases de données, mais au lieu d'un enseignant, ils modélisent l'interaction avec l'environnement d'apprentissage et prennent la réponse de l'environnement comme un enseignant. Il s'agit alors de la même base de données.
Quel dieu créez-vous ? Je suis Brahman
Créez un "dieu" pour les commerçants... mais vous êtes vous-même une créature de Dieu.
Avez-vous dépassé Dieu ?
Pas encore. Je pense que c'est inaccessible.