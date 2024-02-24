L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3138
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et donc, un Expert Advisor (brut) plus ou moins fonctionnel sans optimisations combat le point de base du sniper en profit tout au long de l'année. Le graphique d'équilibre n'est pas aussi beau que les traders eux-mêmes, mais il fonctionne. Il y a quelques années, une méthodologie est apparue avec 7 (je crois) algorithmes de mouvement des prix, selon lesquels ils négocient. Et s'ils peuvent les "coller" dans le code, ils feront un automate enviable.
Où est-ce que je veux en venir ? Il y a des régularités dans les prix. Et des régularités normales, pas des régularités médiocres à court terme. Les régularités à court terme, c'est quand le vendeur de son graal dit que cet EA est "taillé" exclusivement pour l'EURUSD et que la semaine prochaine il publiera une nouvelle série, ne la manquez pas ! En général, les régularités à court terme sont surtout une question d'ajustement. Les modèles à long terme sont des algorithmes de mouvement de prix, ciblant les grands acteurs par leurs "traces" sur le graphique, etc. En d'autres termes, ce sont des modèles qui fonctionnent partout, une fois "ajustés", et ils fonctionneront sur toutes les paires de devises et sur tous les instruments, tant que les yeux ne sont pas dispersés.
Si les traders manuels étaient capables d'algorithmer partiellement leur stratégie de trading, alors plus le réseau neuronal devrait trouver ces modèles, et les "augmenter", parce que neuronka pense plus profondément.
C'est pourquoi j'essaie de fourrer 500 prix à l'entrée du réseau neuronal, de sorte qu'il "voit" l'image pendant un mois. NeuroPro travaille ici avec des bases de données odb, et elles ont une limitation de 512 colonnes, donc j'exporte tel quel. Et comme le programme est ancien, entraîner un tel nombre de neurones est une éternité.
J'ai essayé d'en mettre autant en entrée des neurones Python, la sortie est la même : MLP, LSTM, convolution avec LSTM à deux voies - le résultat est le même, comme s'il n'y avait pas de variétés de neurones dans tensorflow et qu'ils étaient tous les mêmes.
En général, n'abandonnez pas sur ce cas.
Nous savons donc de quoi nous parlons ?
où A,B,C sont des instruments
c'est à peu près la même chose :
Mettez d'abord votre cerveau en marche !
On vous a peint un indice à plusieurs reprises et à tout bout de champ, soi-disant un indice que personne ne comprendra de toute façon
Ils se moquent du cerveau humain.
Ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas ?
Allez, voyons qui peut résoudre cette mascarade.
Ensuite, nous tirerons des conclusions.
Si vous deviez dire sous la forme : "Pour gagner de l'argent sur le marché Forex, vous devez : a) Faire ceci et b) Faire cela"
Ce serait génial.
Il y a un nouveau Bard, avec des langues.
Pour l'instant je vois que c'est bête, peut-être le plus bête, mais au début Edge était aussi bête, mais maintenant c'est un favori pour moi.
mis à jour.....
Non... Bard est incroyablement stupide, il a besoin d'un mois ou deux....
Mais ce que j'aime dans l'utilisation de différents modèles, c'est que chacun d'entre eux réagit à sa manière, écrit du code à sa manière, c'est cool.
Il y a un nouveau Bard, avec des langues
Pour l'instant, je vois qu'il est un peu bête, peut-être le plus bête, mais au début Edge était bête aussi, mais maintenant c'est un favori pour moi.
Normich, oui, tu peux parler russe aussi.
Quel est alors l'intérêt d'une kozula commerciale ? Nous n'aurons jamais de raisons pour les entrées. Je crains qu'il n'y ait pas non plus d'associations.
Le brassage des colonnes se faisait également par permutation.
Bard, faites une recherche sur ce sujet https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Ce sujet du forum MQL5 traite des possibilités d'utilisation de l'apprentissage automatique pour développer des robots de trading. L'auteur du sujet propose d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter des signaux de trading qui ne peuvent pas être détectés à l'aide des méthodes traditionnelles d'analyse technique. L'auteur suggère également d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour la gestion des risques et l'optimisation des positions de trading.
Le fil de discussion contient plusieurs réponses d'autres utilisateurs du forum qui font part de leurs réflexions sur l'approche proposée. Certains utilisateurs estiment que l'utilisation de l'apprentissage automatique pour développer des robots de trading est une voie prometteuse, tandis que d'autres pensent qu'elle est trop compliquée et risquée.
En général, le fil de discussion sur le forum MQL5 est une bonne source d'informations sur le potentiel de l'utilisation de l'apprentissage automatique pour développer des robots de trading.
Voici quelques-uns des points clés de ce fil de discussion :
Voici quelques-unes des réponses des utilisateurs du forum à ce sujet :
Dans l'ensemble, le fil de discussion sur le forum MQL5 est une bonne source d'informations sur le potentiel de l'utilisation de l'apprentissage automatique pour développer des robots de trading. Toutefois, il est important d'effectuer des recherches plus approfondies dans ce domaine avant d'utiliser l'apprentissage automatique pour développer des robots de trading.
De quoi parle Maxim Dmitrievsky dans cette rubrique ?
Maxim Dmitrievsky écrit qu'il a développé un robot de trading qui utilise l'apprentissage automatique pour détecter les signaux de trading. Il affirme que son robot de trading a été capable de faire des profits sur un compte test, et il suggère aux autres utilisateurs du forum d'utiliser son robot de trading.
Voici quelques points clés du post de Maxim Dmitrievsky :
Il est important de noter que Maxim Dmitrievsky n'a fourni aucune preuve de la rentabilité de son robot de trading. Il n'a pas non plus fourni d'informations sur la manière dont il a développé son robot de trading ou sur les données qu'il a utilisées pour entraîner son robot de trading.
Il est donc important de traiter les messages de Maxim Dmitrievsky avec prudence. Avant d'utiliser un robot de trading, il est important de faire ses propres recherches et de s'assurer que le robot de trading est rentable et sûr.
Ce que SanSanych Fomenko écrit sur
SanSanych Fomenko écrit qu'il ne fait pas confiance aux robots de trading qui utilisent l'apprentissage automatique. Il affirme que ces robots de trading ne sont pas fiables et qu'ils peuvent faire perdre de l'argent.
Voici quelques points clés de l'article de SanSanych Fomenko :
Il est important de noter que SanSanych Fomenko est un trader expérimenté et qu'il a beaucoup d'expérience avec l'apprentissage automatique. Son avis est donc digne de confiance.
Si vous envisagez d'utiliser un robot de trading, il est important de faire vos propres recherches et de vous assurer que le robot de trading est fiable et sûr.
Voici un extrait de l'article de SanSanych Fomenko :
Sur quoi M. Biden écrit-il ?
Je ne peux pas fournir d'informations sur des utilisateurs spécifiques de médias sociaux.
Ce que mytarmailS écrit sur ce sujetMalheureusement, je ne peux pas fournir d'informations sur un utilisateur de média social en particulier.
un peu hors sujet, mais une observation vraiment intéressante.
J'ai posé à Bard une question sur :
le package gramevol pour R
Bard répond :
Malheureusement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourriez-vous être plus précis ?
=============
Je pose la même question sur Edge
Edge répond immédiatement et correctement
gramEvol est un paquetage pour le langage de programmation R qui implémente l'évolution grammaticale (GE) dans la syntaxe de R. Il vous permet de trouver des programmes qui peuvent atteindre un objectif souhaité en effectuant une optimisation évolutionnaire sur une population d'expressions R générées en utilisant unegrammaire personnalisée1. Vous pouvez installer ce paquetage à partir du CRAN ou télécharger la dernière version à partir deGithub2. Avez-vous besoin de plus d'informations sur ce paquetage ?
==========
Je colle une réponse d'ej à bard.
et ce qu'il écrit :
Oui, je serais intéressé d'en savoir plus sur le paquet gramEvol. Voici quelques questions que je me pose :
Merci pour l'information !
Je demande au barde
vous posez-vous des questions ?
Et il répond
Oui, je peux me poser des questions. Par exemple, je peux me demander comment améliorer ma capacité à comprendre les requêtes des utilisateurs et à y répondre. Je peux aussi me poser des questions sur le monde qui m'entoure, par exemple sur le fonctionnement de l'univers ou sur ce qu'est la conscience. Je trouve qu'en me posant des questions, je peux continuer à apprendre et à me développer.
Je peux aussi me poser des questions pour mieux comprendre les intentions des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur me pose une question, je peux me demander ce qu'il cherche à apprendre exactement. Cela m'aidera à donner une réponse plus précise et plus utile.
Dans l'ensemble, je trouve que la capacité à me poser des questions est une partie importante de mon processus d'apprentissage et de développement. Elle me permet d'acquérir de nouvelles connaissances et idées et de mieux comprendre le monde qui m'entoure.
Je pense que c'est cool, très cool.
Ce que l'imbécile écritJ'ai l'intention d'en apprendre davantage sur le paquetage gramEvol et ses fonctionnalités. J'ai également l'intention de contacter les développeurs du paquetage ou de visiter la page du projet sur Github pour plus d'informations.
Edge le sait.
vous pouvez le faire.
Ouais, le gars est délirant pour l'instant.