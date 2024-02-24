L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2676
C'est une tendance, mais ce n'est pas un signal )
Soustrayons la tendance, normalisons les amplitudes - nous aurons toujours une (des) onde(s) sinusoïdale(s).
Prenons l'exemple de la même marchandise conditionnelle : nous stockons les entrepôts pour la production - le prix augmente, nous stockons - il cesse d'augmenter ou commence à baisser. Au bout d'un certain temps, après avoir écoulé les stocks, nous revenons sur le marché et vendons à nouveau - le prix augmente à nouveau. Il est clair qu'en réalité tout est beaucoup plus compliqué, mais le modèle de base est exactement le même.
Un signal, c'est quand il y a une information ordonnée qui peut être interprétée, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce qui est plus facile à interpréter qu'une onde sinusoïdale ? Vendre au sommet, acheter au creux.
Il n'est pas nécessaire de considérer les pistes comme un signal, car nous avons une route devant les yeux, il n'y a donc rien à prévoir - il suffit de regarder devant soi. Il n'y a pas de route sur le marché, il n'y a que de vagues idées de ce à quoi elle ressemblera.
Il y a là un facteur compréhensible : nous tarissons les marchandises, le prix augmente. On peut en tenir compte dans la formule et suivre la dynamique. Et le changement de prix est une réaction. Dans le cas du Forex, le signal sera similaire, mais pas le graphique lui-même, qui reflète simplement le taux de change et ne contient pas d'informations sur l'avenir
Je ne vois pas de différence fondamentale entre une usine de béton qui échange du sable pour produire et un importateur d'électronique qui échange des devises pour acheter des biens à l'étranger. Certes, il s'agit de marchés différents, mais la physique du processus est la même.
Les "quelque chose de similaire" provenant de différents participants s'additionnent pour former un signal commun. Les marchandises ne sont pas achetées par un seul acteur, mais par plusieurs. Une partie de cet ensemble agit sur un horizon temporel, dessinant ainsi un signal plus ou moins stable dans le prix.
Maxim Dmitrievsky #:
Et les TS ne sont pas construites sur des prévisions, mais sur des erreurs (inefficacités) de diverses natures. Ils ne contiennent aucun signal, pas plus que le reste du graphique. Il est possible de les filtrer, si elles existent, mais c'est très difficile dans un marché efficient.
Difficile, sans aucun doute. Est-il facile de trouver des inefficacités dans un marché efficient ?)
Les marchandises sont achetées à certains niveaux de prix ; à cette fin, des séries chronologiques sont analysées (changements de prix chez les fournisseurs), puis nous achetons à celui qui est le moins cher et vendons à celui qui a un prix plus élevé. Et l'entrepôt n'a pas besoin d'être entretenu 😄. Je vois les choses ainsi ))
Laissez les sinusoïdes tranquilles si vous savez quoi en faire).
Nous nous demandons donc ce qu'il faut en faire.