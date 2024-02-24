L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2670
C'est à cela qu'il est censé ressembler ?
P[i] - log( moyenne(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
où " P[ii ] " représente les 20 derniers prixet "P[i] " est le prix actuel.
Si vous décomposez le prix en primitives - sinusoïdes, sélectionnez les sinusoïdes les plus fortes, vous pouvez voir des modèles intéressants
Tout ce qui se trouve après la ligne verticale verte est l'avenir invisible pour nous, et toutes les courbes après la ligne sont des prévisions.
Quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans ce sens ?
Je veux dire que vous devriez entrer au début d'une tendance longue, moyenne et rapide.
L'extrapolation de l'onde sinusoïdale ne fonctionne pas.
Les signaux ou facteurs ici sont principalement des impulsions, et le DSP fonctionne avec des signaux qui sont constants pendant un certain temps, des facteurs d'influence. Il fonctionne également avec des signaux décroissants, si vous connaissez le taux de décroissance, et c'est ici que je comprends le problème. Il est possible de décomposer dans un certain intervalle de temps, il est possible de décomposer un peu plus tard, mais on n'a pas encore appris à retrouver correctement les mêmes sinusoïdes dans le premier et le deuxième intervalle de temps dans les systèmes où il n'y a pas de constance des signaux. Nous pouvons seulement supposer qu'aucun nouveau signal n'est apparu et qu'aucun n'a disparu. Mais cette hypothèse n'est pas correcte pour un marché TS
Je parle d'un modèle spécifique avec un filtre, et non pas de tout jeter dans une rangée et d'attendre un miracle
En général, je pense que la puissance permettra bientôt des décompositions plus complètes sur des zones proches d'un lot et l'analyse des changements dans les sinusoïdes ou peut-être d'autres fonctions simples. Jusqu'à présent, nous avons tâtonné dans cette direction. En général, le cardio est déjà dans l'horloge, et même il y a 5 ans seulement sur un ordinateur était possible. Bien que ce ne soit pas correct, le cardio est toujours une fonction permanente du système. Mais il y a aussi suffisamment de bruit et la tâche consistant à sélectionner automatiquement les signaux nécessaires n'a pas encore été entièrement résolue.
ACP
la première composante en haut, quelques autres en bas.
pas d'extrapolation, de prévision, etc., mode temps réel...
La figure montre qu'une tendance c'est quand les ondes fortes sont dans un certain ordre (pattern) ces hautes fréquences, moyen terme, long terme sont en résonance....
Sans décomposition, on ne peut pas la voir.