L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2672
Que faites-vous encore avec vos médicaments ?)))
Non, bien sûr que vous pouvez, et vous pouvez même faire correspondre les signaux forts, mais vous ne pouvez pas encore faire correspondre les signaux faibles. Pour comparer les signaux faibles ou tous les signaux, nous avons besoin d'une décomposition plus fréquente dans le temps, peut-être, ou d'autre chose. Nous nous rendons compte que l'impulsion donne une onde amortie. Mais nous ne pouvons pas encore la calculer.
Dans ce cas, nous ne nous comprenons pas.
La nature a déjà tout calculé pour nous. Il suffit d'observer attentivement.
Avez-vous un exemple de ce problème ? C'est intéressant d'y réfléchir.
C'est à cela qu'il est censé ressembler ?
P[i] - log( moyenne(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
où " P[ii ] " représente les 20 derniers prixet " P[i] " est le prix actuel.
Voilà à quoi cela devrait ressembler avec un facteur de 150.
250
Et si vous augmentez la période de Mashka, cela devrait ressembler à ceci
il s'agit de rassembler le plus d'informations possible dans un seul élément, tout en le rendant stationnaire
puis de le comparer à vos étiquettes selon un critère d'information, et de le parcourir jusqu'à ce que vous obteniez le maximum.
Celui-ci sera le meilleur dans tous les sens du terme.
et c'est plus rapide que forest ou NS.
Qu'utilisez-vous pour mesurer l'information ? Qu'utilisez-vous pour changer le caractère démodé ? Comment mesurez-vous que cet attribut est meilleur que d'autres ?
Ce qui m'intéresse, c'est la stationnarité. Pour que les signes ne sortent pas de la plage des nouveaux signes et qu'il n'y ait pas beaucoup de collage dans une certaine position.
Le reste est dit plus haut.toi et tes sinusoïdes avez pris vos distances avec le MO en général, semble-t-il :) il n'y a plus de spécialistes du sujet, seul Alexey écrit parfois quelque chose sur les statistiques et les distributions.
À quoi cela sert-il si tout le monde fait la même chose ?