L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3041
Cela vaut la peine de comparer.
La comparaison n'est pas évidente. UpSample devrait conduire à un surentraînement dû à la duplication de données identiques, ce qui n'est pas immédiatement détectable.
Pourquoi pas ? Entraînez-vous, testez, validez et partez.
Dommage, j'ai changé l'avar.
Pourquoi ?
Le militarisme s'est invité dans ce sujet mignon et câlin.
Alors, c'est un sniper qu'il a ?
J'essaie de linéariser l'espace, ou simplement de traduire un espace non linéaire en un espace plus linéaire. Je suis intéressé par l'algorithme HLLE.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
semble assez intéressant. Il me semble que l'AMO sera plus facile à reconnaître un tel croquis que le prix tel qu'il est.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi il y a une telle distorsion des couleurs dans l'animation lorsque je la télécharge ici ?
Voici donc à quoi ressemble le prix transformé par l'algorithme.
qui veut s'amuser
L'apprentissage multiple présente les mêmes problèmes que l'ACP.
vous aurez du mal à ajuster des séries non stationnaires
Je suis en train d'apprendre avec les mêmes problèmes que pca.
Il n'y a rien à saisir, le modèle actuel est transformé dans une dimension différente et c'est tout.
a fait une plus belle image