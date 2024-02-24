L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2663
Alors je ne comprends pas, qu'est-ce que la troisième dimension ?
La troisième dimension de Z.
Pour voir un graphique comme ! !! "éléphant.")
J'ai oublié de préciser. Ce graphique est basé sur des données fondamentales. Ces données sont obsolètes, mais toujours d'actualité.
La troisième dimension porte désormais un autre nom.
C'est dépassé mais pertinent, bien dit.
La troisième dimension de Z.
Pour voir un graphique comme ! !! "éléphant.")
Vous vous rendez compte qu'un éléphant est une donnée statique, alors que les courbes sont dynamiques. En construisant du 3D sur des courbes vous obtiendrez un nuage de points incompréhensible sans comprendre où est le début où est la fin, c'est à dire sans aucune référence au temps, et donc sans analyse.
;)
Vous n'avez pas encore compris que tout est stocké. Le temps, le prix et le volume.
Je vous souhaite une bonne journée.
;)
Comment cela s'inscrit-il dans - l'équilibrage des prix, c'est-à-dire l'établissement d'une moyenne de tendance généralement géopolitique + achat de devises à l'importation et vente de devises à l'exportation.
tout tourne comme un cerceau autour de votre taille. si vous restez immobile, vous pouvez vous équilibrer parfaitement, mais si vous dansez autour...
;)
Je répète encore une fois le dernier point : il n'y aura pas de temps dans l'éléphant 3D qui en résultera. Et comme il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas d'analyse.
L'éléphant peut marcher.
Tous mes vœux de réussite).
Comment cela s'inscrit-il dans - Le prix d'équilibre, c'est-à-dire la moyenne de la tendance.... généralement géopolitique + achats de devises importées et dumping des devises exportées
tout tourne comme un cerceau autour de votre taille. si vous restez immobile, vous pouvez vous équilibrer parfaitement, mais si vous dansez autour de votre taille, vous ne pouvez pas vous en sortir.
Si vous posiez la question parfaite, vous auriez vous-même la réponse.
Oui, un cerceau, pas un, mais plusieurs, et pas pour danser, mais pour suivre l'air du temps.
D'accord. J'ai compris jusqu'ici.