L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2666
La tendance globale est à la baisse, et l'Eurobucks est en hausse en ce moment, mais il baissera aussi par la suite.
Ce n'est pas un fait qu'il va baisser, peut-être qu'à ce moment précis, l'euro était en avance sur la tendance mondiale.
Lorsque le marché est en hausse ou en baisse en moyenne. Pas seulement pour un titre, mais pour l'ensemble du marché.
Je comprends, mais cela ne rend pas la tendance prévisible.
Oui.)
Ouais )
C'est pourquoi nous revenons au début de la conversation, c'est la même chose que de regarder une voiture)), le même décalage, les mêmes problèmes.
puis on passe à l'option 2 (même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la première, il y a un point là-dedans).
Et qu'est-ce que l'option 2 ?
Et si l'Eurobucks est en hausse et que d'autres paires corrélées sont en baisse. Vous ne pouvez pas le filtrer de cette manière et, logiquement, vous devriez interdire les transactions à ce moment-là ou procéder à une majoration correspondante. Votre graphique ne le montrera pas. Par exemple, le Global a une tendance à la baisse et l'Eurobucks est en hausse sur le moment, mais il va également chuter par la suite. Vous obtiendrez des marques supplémentaires qui ne sont pas en corrélation avec la tendance, dispersées par le bruit. Mais ce n'est que de la philosophie.
Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été paresseux, j'ai fait une tendance générale pour 28 paires via l'ACP, je n'ai rien fait avec les corrélations, je n'ai pas inversé les paires, j'ai été paresseux...
Voici toutes les composantes ensemble, la tendance la plus commune, le prix de l'euro en haut, la tendance en bas.
Voyez par vous-même.
=======
Vous pouvez aussi regarder les composantes individuelles, les filtrer, etc.
=======
Vous pouvez également consulter les composants individuels, les filtres, etc.
C'est vrai ! "Regarder la mashka" ne sert pas à grand-chose....
Je ne comprends pas une autre chose... Pourquoi vous en tenir au plus vieil indicateur de tendance ?.. ?
Il y a beaucoup d'autres indicateurs de tendance... Avez-vous essayé de les chercher ?.. ?