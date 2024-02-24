L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2666

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky #:

La tendance globale est à la baisse, et l'Eurobucks est en hausse en ce moment, mais il baissera aussi par la suite.

Ce n'est pas un fait qu'il va chuter, peut-être qu'à ce moment précis, l'euro était en avance sur la tendance mondiale.
Et qu'est-ce qu'une tendance mondiale ? Où sont les statistiques qui prouvent qu'elle existe et qu'elle fonctionne, et même si elle fonctionne, où est la garantie qu'au moment où vous voyez que le GT est en baisse, il ne remontera pas, comme c'est toujours le cas....

Je suis très sceptique à ce sujet et j'ai justifié ma position.
[Supprimé]  
mytarmailS #:
Ce n'est pas un fait qu'il va baisser, peut-être qu'à ce moment précis, l'euro était en avance sur la tendance mondiale.
Et qu'est-ce qu'une tendance mondiale ? Où sont les statistiques qui prouvent qu'elle existe et qu'elle fonctionne, et même si elle fonctionne, où est la garantie qu'au moment où vous avez vu que le GT est en baisse, il ne remontera pas, comme cela arrive toujours ?

Eh bien, je suis très sceptique à ce sujet et j'ai justifié ma position.
Quand le marché monte ou descend en moyenne. Pas un seul titre, mais l'ensemble du marché.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Lorsque le marché est en hausse ou en baisse en moyenne. Pas seulement pour un titre, mais pour l'ensemble du marché.
Je comprends, mais cela ne rend pas la tendance prévisible.
[Supprimé]  
mytarmailS #:
Je comprends, mais cela ne rend pas la tendance prévisible.

Oui.)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ouais )

C'est pourquoi nous revenons au début de la conversation, c'est la même chose que de regarder la mashka)) même décalage, mêmes problèmes
[Supprimé]  
mytarmailS #:
C'est pourquoi nous revenons au début de la conversation, c'est la même chose que de regarder une voiture)), le même décalage, les mêmes problèmes.

puis on passe à l'option 2 (même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la première, il y a un point là-dedans).

 
Maxim Dmitrievsky #:

nous passons ensuite à l'option 2 (bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec la première, il y a là un point de vue)

Et qu'est-ce que l'option 2 ?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Et si l'Eurobucks est en hausse et que d'autres paires corrélées sont en baisse. Vous ne pouvez pas le filtrer de cette manière et, logiquement, vous devriez interdire les transactions à ce moment-là ou procéder à une majoration correspondante. Votre graphique ne le montrera pas. Par exemple, le Global a une tendance à la baisse et l'Eurobucks est en hausse sur le moment, mais il va également chuter par la suite. Vous obtiendrez des marques supplémentaires qui ne sont pas en corrélation avec la tendance, dispersées par le bruit. Mais ce n'est que de la philosophie.

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été paresseux, j'ai fait une tendance générale pour 28 paires via l'ACP, je n'ai rien fait avec les corrélations, je n'ai pas inversé les paires, j'ai été paresseux...

Voici toutes les composantes ensemble, la tendance la plus commune, le prix de l'euro en haut, la tendance en bas.

Voyez par vous-même.

=======

Vous pouvez aussi regarder les composantes individuelles, les filtrer, etc.


[Supprimé]  
mytarmailS #:

J'ai établi une tendance générale pour 28 paires via l'ACP, je n'ai rien fait avec les corrélations, je n'ai pas inversé les paires, j'ai été paresseux.

Voici toutes les composantes ensemble, la tendance la plus commune, le prix de l'euro est en haut, la tendance est en bas.

Vous voyez par vous-même.

=======

Vous pouvez également consulter les composants individuels, les filtres, etc.


Vous n'avez probablement pas besoin de tous les éléments, mais seulement de ceux qui sont en corrélation. Je l'ai déjà fait. Les résultats sur l'avant sont légèrement meilleurs.
 
mytarmailS #:
C'est pour ça qu'on revient au début de la conversation, c'est la même chose que de regarder la mashka)) même décalage, mêmes problèmes.

C'est vrai ! "Regarder la mashka" ne sert pas à grand-chose....

Je ne comprends pas une autre chose... Pourquoi vous en tenir au plus vieil indicateur de tendance ?.. ?

Il y a beaucoup d'autres indicateurs de tendance... Avez-vous essayé de les chercher ?.. ?

1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399
Nouveau commentaire