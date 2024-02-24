L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1093
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est ce que j'aime chez les enseignants, c'est la stupidité. Il n'y a pas de putain de troll, pas de
ou d'échange, ou d'ajustement. Mais ils copient tout. Pas de cerveau, pas d'imagination))))
Parlons maintenant de AI))))
Ce que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas battre mon état de toute façon, parce que votre TS est induit ;)
peut-être que l'IA vous aidera, oui, étudiez-la si vous n'avez rien d'autre à faire ;)un devisant se fout de votre crâne ou de votre cp, il veut votre argent.
Personne ne peut nous aider maintenant, seulement un bon professeur !
Pouvez-vous m'apprendre ? N'y mettez pas le prix Combien ?
Vous le donnez à Fore et je m'en occupe.
quand tu auras rattrapé l'erreur 2, alors nous parlerons.
Écrivez-le, ne le terminez pas))) Comment pouvons-nous connaître l'erreur numéro deux si vous ne nous avez pas encore donné les guides ? Pas de l'or, j'espère ?
"Erreur générale. Arrêtez toute tentative de négociation jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées."
Bonne chance, tu n'es même pas encore arrivé.
Cela arrive-t-il souvent ? Ou seulement quand on mange trop de mouches ?))
Quoi, salope, tu es fatiguée ? Reposez-vous un peu)))
Pas à ce niveau.
Va traîner avec les nouveaux.
après toutes ces années, tu ne peux pas comprendre que les dindes ne sont qu'un drain.
ils vous arracheront tout ordre, comme ils l'ont fait avec l'IA ;)
Ok, bye-bye.
Je ne comprends pas, putain.
Alors, j'ai des dindes ou de l'IA ?
Et quel est votre conseil ?
ne fumez pas.
et des pilules sur ordonnance.
;)
Oh, c'est ce que vous essayez de faire. Non, tu n'auras pas de pilules aujourd'hui.
Allez vous coucher avant que les lumières ne s'éteignent dans la chambre).
Passe une bonne nuit de sommeil, chérie...
Chérie, je t'attends sur le front, car le match de vendredi est terminé ;)
Ou êtes-vous sec ?
J'y suis tout le temps mais je ne vous y ai jamais vu. Je n'oublierais pas une jolie fille comme toi.
Va dormir, créature stupide... Prenez des forces, ou demain vous serez de retour.
dans chaque fil de discussion où tu apparais, tu te fais kicker))))
Et le blason est normal, c'est le vôtre ! Les coqs et les poules ! Mettez-le en place. Tu ne peux pas te cacher derrière une chèvre,
même si vous essayez désespérément...
Oh, tu as une grande gueule...
Si ça ne tenait qu'à moi, je te bannirais pour toujours afin que tu ne ruines pas l'image d'un forum décent.
quelques minutes de plus et tu commenceras à nettoyer derrière toi comme d'habitude.
Admins, vous dormez dans le chapeau ou quoi ?
Bannissez déjà ce rustre. Pour toujours.