L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2182
ajoute ou soustrait simplement un nombre à toutes les caractéristiques de l'ensemble de données, en fonction de l'étiquette. Le modèle est devenu un test encore plus profond de l'histoire
C'est quelque chose avec lequel tu dois dormir. Des trucs primitifs, il semblerait. C'est comme 10 points à 5 chiffres ici, qui séparent les classes les unes des autres, il s'avère. Je ne sais pas comment faire mieux, car les attributs ont une répartition différente des valeurs. Il est probable qu'un nombre différent soit judicieux pour chaque colonne. Ou peut-être pas.
Je le visualiserai plus tard.
Oh, c'est vrai.
était
est devenu .
Il est important de ne pas en faire trop.
J'ai une photo comme ça :
puis j'ai laissé tomber les allocations hors de place dans le cadre de données original (en jaune dans l'image ci-dessus)
Nous avons donc obtenu ceci
J'ai tout mis dans une forêt aléatoire et je l'ai exécutée dans le testeur.
Essai de 06.20 à 08.20. Pas trop, mais pas trop mal.
Idée intéressante ! Avec votre méthode, j'ai essayé d'utiliser le signe incrémental MA pour diviser la distribution des caractéristiques
Pourquoi tu ne le prends pas ?
Hier, Maximka a posté un graal prêt à l'emploi basé sur ces photos et a mis un bot sur le signal. Pourquoi ne pas le prendre ?
Je cherche le mien, ne vous gênez pas, s'il vous plaît.
Idée intéressante ! Avec votre méthode, j'ai essayé d'utiliser le signe incrémental MA pour étaler les distributions des caractéristiques
Il y avait un tel magicien ici. Il a enregistré des vidéos avec des transformations similaires. Déplacer des clusters, faire d'autres transformations géométriques. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais on dit qu'il est un heureux propriétaire de Grail.
J'ai vu des mentions du Trickster dans ce fil en passant. 2182 pages... avec ses héros, ses passions, ses traditions, son Graal, ses hauts et ses bas. Oui, c'est déjà un monde imaginaire à part entière. ))))
Yep, était, était et était parti... Peut-être même de deux façons :))
Décrire les règles pour déplacer quelque chose avec quelque chose et dans la génétique .... pousser - enseigner - voir le résultat ... pousser - enseigner - voir le résultat
============================
Je n'ai aucune idée s'il existe un moyen prêt à l'emploi de construire de tels canaux en R ou en Python.
C-ca comment ne pas adorer ce R, il a tout...
Ne pouvez-vous pas calculer la ligne de régression dans p ? et 2std channel
oui, je cherche juste un modèle prêt à l'emploi avec un minimum de code
Je ne l'ai juste jamais fait avant.
Pensez à la facilité et à l'élégance avec lesquelles un canal peut être construit, vous n'avez pas besoin de marquer des extrémités et de mettre un canal au-dessus d'elles, etc.
Je me dis qu'au lieu d'incréments, de zéros, d'équilibres et autres, pourquoi ne pas demander à l'AMO de dessiner des canaux...
Les plus :
1) la prévision est stationnaire en ce sens qu'elle ne vacille pas et ne se recalcule pas à chaque chandelier.
2) la prévision tient compte de la volatilité et de l'instabilité du marché
3) les prévisions sont très claires et faciles à interpréter ... vendre à la hausse, acheter à la baisse ... + entrées précises
4) très facile à programmer
5) il est possible de mettre à l'échelle un modèle pour différentes TFs
Bonne idée - je l'utilise déjà :)
La question est de savoir quels points utiliser pour construire un canal, et quelles informations prendre pour les prédicteurs.