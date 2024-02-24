L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2184
sérieusement...
Avec moi, c'est 100 fois plus facile.
Je considère les canaux comme des images avec l'algorithme, c'est plus facile pour moi jusqu'à présent et je peux mettre à l'échelle des TF différentes.
Eh bien oui, c'est pratique de les utiliser pour l'agrégation. Je pense qu'il serait utile de construire par ZZ - pour décrire la nature du mouvement des prix.
Alors, quelles sont les coupes ?
Je n'ai pas analysé l'efficacité des prédicteurs de manière globale - je l'ai fait jusqu'à présent, et je constate qu'il y a une dépendance à la stratégie.
En général, je continue maintenant à travailler sur la sélection des prédicteurs, leur utilité pour un TS particulier. Sur l'analyse du quantum, je choisis 100 prédicteurs parmi 4 et le résultat est comparable, mais dans le dernier cas, je comprends déjà la validité de la sélection, parce que je sélectionne sans formation - simplement par l'analyse, comme je l'ai écrit plus tôt, mais le but d'améliorer le résultat - ce n'est pas toujours mieux, que la simple recherche de grilles avec le même nombre de quantum pour tous les prédicteurs des modèles.
Par exemple, nous pouvons sélectionner un prédicteur très simplement - prendre les prédicteurs et voir comment la réponse (pourcentage 1) change sur chaque quantum de chaque échantillon (même un échantillon de formation et de test).
Si le delta moyen par le module des déviations de chaque quantum est petit, alors soit la quantification est correcte et le prédicteur est utile, mais si ce n'est pas le cas, même un bon prédicteur est inutile, et probablement il n'est pas utile du tout.
Lesniveaux de Fibonacci sont la règle :)
C'est différent ici, en regardant toutes les barres standard TFs 132. (Ou 144 comme suggéré). Après 1000 barres, il me semble que la mémoire de la série est perdue. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'examiner l'état des grandes TF. Mais jusqu'à présent, je n'ai aucune idée de la façon de préparer les données de différentes TF.
J'ai une autre idée là - le canal est construit pour un jour et c'est trop ennuyeux pour le grand de le reconstruire :)
Est-ce un sujet de la série MoD ?
Bien sûr que si.
Je me dis qu'au lieu d'utiliser des incréments, des zéros, des soldes et autres, pourquoi ne pas demander à l' AMO de dessiner des canaux.
Je sais ce qu'est le MO. Mais qu'est-ce que l'AMO ?
Échelle de sens, le petit TF est un déchiffrage du plus grand.
Je ne vois pas où tu veux en venir. ....
c'est une loi de la nature, c'est un axiome...
Je sais ce qu'est l'AMO. Mais qu'est-ce que l'AMO ?
même chose ) algorithme d'apprentissage automatique AMO
C'est juste qu'il n'est pas toujours correct d'écrire MO...
par exemple - j'ai entraîné "l'apprentissage automatique" à classer les étiquettes
J'ai entraîné "l'apprentissage automatique" aux étiquettes de classe
Ce n'est pas très chic, n'est-ce pas ?
Mais l'AMO est bien.
ne saisissent pas l'essentiel....
c'est une loi de la nature, c'est un axiome...
Dans la logique manuelle des extrema)))) Les extrêmes sur une TF basse montrent le comportement à l'intérieur d'une bougie d'une TF haute. Et s'il n'est pas uniforme, c'est-à-dire chaotique, plutôt qu'égal à la tendance, par exemple, il n'y a pas de signal pour le début de la tendance. La tendance du TF supérieur se compose des tendances à la hausse et à la baisse des TF inférieurs. C'est une bonne confirmation.
Il en va de même pour les chaînes. Mais je ne peux pas vous dire comment présenter les données.
quelqu'un connaît-il la technologie permettant de représenter plusieurs valeurs par une avec la possibilité de reconvertir en plusieurs
avec peu ou pas de perte de précision