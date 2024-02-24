L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2177
J'ai ajouté un Sig. Je le ferai demain.
Il y a des échanges d'une autre sorte de test, ils ne comptent pas.
Ok. .
Maintenant je vais le copier sur le 5pc et c'est parti.
Ok. .
Je vais juste réécrire ça pour un 5 et ensuite on y va.
Bonne chance pour une bonne affaire. Mais il est temps de faire une pause dans les effets grisants des injections sur le corps. Des échanges judicieux pour tous.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir si je peux vous aider.
J'ai simplement ajouté ou soustrait un nombre à toutes les caractéristiques de l'ensemble de données, en fonction de l'étiquette. Le modèle est soumis à un test d'histoire encore plus approfondi.
Je vais devoir y réfléchir. Des trucs primitifs, il semblerait. Il y a genre 10 points à 5 chiffres, il suffit de répartir les classes, il s'avère. Je ne sais pas comment faire mieux, car les attributs ont une répartition différente des valeurs. Il est probable qu'un nombre différent soit judicieux pour chaque colonne. Ou peut-être pas.
Je le visualiserai plus tard.
Oh, c'est vrai.
était
est devenu .
tant que vous n'en faites pas trop.
Je le visualiserai plus tard.
Oh, c'est vrai.
était
est devenu .
N'en faites pas trop.
En fait, nous avons supprimé le prix touchant la MA, n'est-ce pas ?
a déplacé les incréments moyens
J'ai quelques moovings dans mon entrée, tous ont touché le prix. J'ai plus d'une mulette à l'entrée et c'est tout.
a déplacé l'incrément moyen
L'incrément est un delta par rapport à la MA (ou OHLC ?), ce qui signifie essentiellement que le prix a visuellement cessé de toucher la MA si je comprends bien. Ou le MA est devenu une bande large. Purement visuel. Je comprends que le changement s'est produit dans les deux sens.
En bref, tout fonctionne, il est logique, vraiment, de remplacer les MAs par d'autres MAs à essayer. J'ai quelques muwings sur l'entrée et c'est tout.
Et quelle est la signification de la cible ?
La différence entre le MA et le prix
la différence entre le mashka et le prix
Eh bien oui, donc ma visualisation dans ma tête est correcte.Avez-vous le résultat pour comparaison ?
oh, alors... j'en ai marre )) pas juste un verre le week-end comme une personne normale
Eh bien, j'ai étudié pendant deux mois, et fait des tests pendant cinq ans. C'est comme la façon dont un modèle fiable est censé être
et ainsi de suite... Parfois, cela commence à fonctionner en 2010 avec quelques mois de formation.