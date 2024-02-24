L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2046
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est des conneries, en un mot.
comme tout ce que nous faisons ici )))))))))))))
=========================
Je donnerai le modèle à de bonnes mains)
Faites deux mouvements, l'un 4 fois plus lent que l'autre, par exemple 5 et 20.
Le 5 devrait franchir le 20 et revenir en arrière, le 20 devrait suivre une forte tendance, c'est-à-dire être sur une forte pente.
Puis, lorsque le 5 franchit le niveau de ce 20, nous ouvrons un ordre.
Cela me semble facile mais c'est amusant de le programmer mathématiquement. J'essaierai d'utiliser la reconnaissance des motifs par la géométrie euclidienne mais les motifs doivent être dessinés manuellement).
Essayez de programmer un tel motif si vous êtes intéressé...
Oui, j'écris maintenant...
mytarmailS:
Attrapez. Si vous n'avez pas besoin de la première ligne, vous devriez la recommander à oninit. Oui, et Alert devrait être recommandé).
mytarmailS:
Attrapez. Si vous n'avez pas besoin de la première ligne, vous devriez faire la navette avec oninit. Oui, et ce serait une bonne idée de recommander Alert également).
Merci ! Avec l'aide des instructions de l'internet )) installé l'expert )) je suis un tel pro ...
j'ai une question
Je ne peux pas rembobiner/étendre/diminuer le graphique. Le conseiller expert s'active avec le même bouton de la souris et je ne peux pas rembobiner/étendre/diminuer le graphique.
Il est peut-être possible de le changer en double clic ou même en triple clic.
Je n'ai pas considéré cette nuance ((
Mettre un modèle entre de bonnes mains)
Ce sont les modèles que Max ne trouvera pas dans les algorithmes qui examinent les données.
1) avec une fenêtre glissante ,
2) qui examine les incréments ,
3) qui ne tient pas compte de la séquence des événements,
4) qui ne sait pas comment écarter les "événements de gauche" entre les "bons événements". ,
5) qui ne tient pas compte des valeurs absolues (prix)
Ce sont les modèles que Max ne trouvera pas dans les algorithmes qui examinent les données.
1) par une fenêtre glissante ,
2) qui examine les incréments ,
3) qui ne prend pas en compte la séquence des événements,
4) qui ne sait pas comment écarter les "événements de gauche" entre les "bons événements". ,
5) qui ne tient pas compte des valeurs absolues (prix)
Ce sont les modèles que Max ne trouvera pas dans les algorithmes qui examinent les données.
1) par une fenêtre glissante ,
2) qui examine les incréments ,
3) qui ne prend pas en compte la séquence des événements,
4) qui ne sait pas comment écarter les "événements de gauche" entre les "bons événements". ,
5) qui ne tient pas compte des valeurs absolues (prix)
Merci ! Avec l'aide des instructions de l'internet )) installé l'expert )) un tel pro ...
J'ai une question
Je ne peux pas rembobiner/étendre/diminuer le graphique. Le conseiller expert s'active avec le même bouton de la souris et je ne peux pas rembobiner/étendre/diminuer le graphique.
Il est peut-être possible de le changer en double clic ou même en triple clic.
Je n'avais pas considéré cette nuance ((
C'est possible bien sûr, dans les compteurs de clics frontaux et au premier clic le temps en variable et au clic suivant la différence de temps est calculée et si elle est inférieure alors au dernier clic. Un triple clic est beaucoup plus compliqué. Tu dois l'attraper.
En général, vous devez l'attraper. Une seconde coûte par clic. Il faut se souvenir de l'alerte.
En théorie, un réseau neuronal ordinaire devrait être capable de trouver l'entrée des prix et des mashups.
Mauvaise réponse, réfléchissez à nouveau)
Vous le montrez dans le testeur pendant 2 ans et pas sur 3 papiers. Et tout se tiendra à sa place.
Formalisez-le d'abord ;) Traduis-le en code machine, tu peux ? Je n'ai pas pu, bien que ça semble simple... Je vais utiliser la reconnaissance des formes... Marquez-le manuellement.
Eh bien, tu devrais au moins essayer de penser à la façon dont il peut être programmé, (réfléchis bien)) Et alors tu comprendras mon idée principale ! Que vous ne pouvez pas enseigner de tels modèles avec des approches conventionnelles...
Ni la normalisation sous sa forme habituelle ni une fenêtre glissante ne fonctionnent ici... en bref, qu'est-ce que je répète ? J'ai écrit les 5 points
la réponse est fausse, réfléchissez à nouveau )
Eh bien, formalisez-le d'abord ;))) Traduis-le en code machine, tu peux le faire ? Je n'ai pas pu, bien que cela semble simple... Je vais le faire par reconnaissance des formes... Marquez-le manuellement.
Eh bien, tu devrais au moins essayer de penser à la façon dont il peut être programmé, (réfléchis bien)) Et alors tu comprendras mon idée principale ! Que vous ne pouvez pas enseigner de tels modèles avec des approches conventionnelles...
Ça ne marche pas, ni la normalisation dans sa forme habituelle, ni la fenêtre glissante... J'ai écrit les 5 points...
pourquoi ce n'est pas bien ?
Vous pourriez, bien sûr, compter les clics et mettre le premier temps dans une variable et calculer la différence de temps au clic suivant, et si elle est inférieure, au dernier clic. Le triple clic est beaucoup plus compliqué. Tu dois l'attraper.
En général, vous devez l'attraper. Une seconde coûte par clic. Nous devrons commenter l'alerte.
C'est cool, c'est la bombe !
Merci beaucoup, mec !
J'espère que quelque chose va s'arranger, je vous tiendrai au courant.