L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2048
Ok, euh... Je croise les doigts.
Mais surtout, comprenez-vous pourquoi le réseau ne trouve pas le schéma que j'ai décrit ? )
Parce qu'il est statistiquement insignifiant, très probablement
qu'il en soit ainsi )
qu'il en soit ainsi)
Si vous supprimez toutes les choses inutiles et que vous laissez de tels gribouillis... il existe une analyse de corrélation pour cela, trouvez tous ces modèles et voyez. Pour NS c'est des graines, il devrait être capable de chercher des choses plus compliquées. Soustrayez ces Mach des prix et trouvez des corrélations similaires par paliers. Graines.
C'est ce que je veux faire.
ou le modèle lui-même fonctionne à 50/50))) alors le réseau l'ignore.
Si nous ne savons pas à quoi ressemblera le modèle, nous ne le verrons pas.
Si vous enseignez au réseau, il cherchera un motif authentique, et en règle générale en TS, un motif est une figure visuelle, et s'il est difficile à verrouiller, dans la plupart des cas, il ne donne pas de bénéfice).
Qui va s'en rendre compte ? )
