L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2048

mytarmailS:

Ok, euh... Je croise les doigts.

Mais surtout, comprenez-vous pourquoi le réseau ne trouve pas le schéma que j'ai décrit ? )

Parce que c'est statistiquement insignifiant, très probablement.
 
Maxim Dmitrievsky:
Parce qu'il est statistiquement insignifiant, très probablement

qu'il en soit ainsi )

mytarmailS:

qu'il en soit ainsi)

Si vous enlevez toutes les choses superflues et laissez ce genre de gribouillis... c'est à cela que sert l'analyse de corrélation, trouver tous ces modèles et voir. C'est une graine pour NS, elle devrait être capable de rechercher des choses plus complexes. Soustrayez ces Mach des prix et trouvez des corrélations similaires par paliers. Graines.
 
Maxim Dmitrievsky:
Si vous supprimez toutes les choses inutiles et que vous laissez de tels gribouillis... il existe une analyse de corrélation pour cela, trouvez tous ces modèles et voyez. Pour NS c'est des graines, il devrait être capable de chercher des choses plus compliquées. Soustrayez ces Mach des prix et trouvez des corrélations similaires par paliers. Graines.

C'est ce que je veux faire.

 
La reconnaissance des formes peut probablement être traitée par des modèles d'image ou de parole. Mais ce serait beaucoup de tracas. Vous devez transformer les données d'une manière appropriée, puis utiliser les modèles pré-entraînés. Pour les images, le champ angulaire de Gramian, pour les discours, le cepstr fera probablement l'affaire. Transfert de l'apprentissage par le biais de fast.ai à faire.
 
Maxim Dmitrievsky:
Parce qu'il est statistiquement insignifiant, très probablement

ou le modèle lui-même fonctionne à 50/50))) alors le réseau l'ignore.

 
Alexander Alexeyevich:

Si nous ne savons pas à quoi ressemblera le modèle, nous ne le verrons pas.

Si vous enseignez au réseau, il cherchera un motif authentique, et en règle générale en TS, un motif est une figure visuelle, et s'il est difficile à verrouiller, dans la plupart des cas, il ne donne pas de bénéfice).

Qui va s'en rendre compte ? )


 
Valeriy Yastremskiy:

Que dois-je changer pour que le double clic compte en une demi-seconde au lieu d'une seconde ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Qui va s'en rendre compte ? )

Regarder Vorontsov ?)

