L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2041
moins d'arbres, moins de profondeur, peut-être suffisant, au moins juste pour tester
Où est l'heure là-bas ? Le jour de la semaine, le jour du mois, l'heure du jour, la minute de l'heure. Le temps est une valeur continue, et il existe des catégories consécutives.
Je peux aussi l'enseigner avec des signes catégoriques - vérifions l'efficacité, quels postes rendre catégoriques - tout ce qui a trait au temps ?
Je fais ceci :
1) Je crée un tableau d'index de chaînes de caractères avec une longueur égale au nombre de chaînes de caractères, je le remplis avec des valeurs de 0 à N chaînes de caractères
2) Je mélange ce tableau
où RandomInteger() est une variante quelconque de la fonction3) ensuite je prends toutes les valeurs de ces index dans une boucle et je les utilise pour obtenir la chaîne requise du tableau principal, il s'avère que c'est une chaîne pseudo-aléatoire après avoir mélangé les index.
Merci, je vais essayer de l'utiliser !
Quelqu'un a-t-il essayé de classer un grand nombre de classes, disons 10k ?
Est-ce que ça fonctionne ?
Je peux essayer de l'exécuter sur CatBoost - réinitialiser l'échantillon.
Je peux aussi enseigner avec des signes catégoriques - vérifions l'efficacité, quels postes rendre catégoriques - tout ce qui a un rapport avec le temps ?
vous pouvez également essayer de supprimer le jour du mois.
Entrer et sortir ?
C'est exactement le cas, mais tant que vous considérez les atomes et dès que vous décidez de considérer le réseau cristallin, "tout est fini" - dans la plupart des cas, il est très difficile de résoudre le problème, j'ai lu une fois, par la façon dont ils utilisent les réseaux neuronaux - ils obtiennent le résultat du processus de simulation plus rapidement...
même situation avec les marchés, si nous regardons un ou deux ticks, il n'y a pas beaucoup d'options - soit à la hausse, soit à la baisse, tout devient compliqué si nous procédons au "ici nous avons ouvert un ordre, et ici nous l'avons fermé" )))).
Oui, il s'agit d'une certaine structure vivante, mais elle a un modèle comportemental - appelons-le modèle ou le contexte du marché, peu importe.
Il est possible d'étudier le comportement sur l'histoire, la seule chose qui reste est de décider ce qu'il faut faire dans le futur
La compréhension des propriétés du réseau cristallin a été résolue par la compréhension de l'arrangement des particules les plus simples, non seulement l'atome et l'électron et ses spins, mais aussi les quarks et un tas de particules les plus simples. Sans cette compréhension, il n'y avait pas de compréhension.
Ce qui est dans les données du marché. Apparemment, l'éducation est également concernée, c'est-à-dire que l'on devrait analyser les manuels des écoles et des instituts des pays analysés et en tirer des conclusions.)
Prédire le comportement de la société n'est pas plus difficile que de prédire le destin d'un individu. Vous avez une famille d'origine, une éducation, etc. Vous devez deviner si votre mari sera fidèle ou non.
Oui
J'ai obtenu d'autres arbres, assez bons - sur l'échantillon d'examen, la précision est supérieure à 60%.
Il s'avère qu'au moment même où l'on trouve un trade, les stops et la sortie sont entrelacés, ce qui est logique - si le trade est déjà long, les stops ne sont pas éliminés, probablement du fait qu'ils sont grands...
Modèles à joindre ?