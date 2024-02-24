L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2049

mytarmailS:

Tu regardes Vorontsov ? ))

Non, je passe un test, c'est le dernier.

la couronne donne des e-certificats et des cours en ligne à choisir, gratuitement... j'ai décidé de m'inscrire à quelque chose. Il y a toutes sortes de tests.

 
Maxim Dmitrievsky:

Qu'est-ce qui n'est pas un test pour votre cerveau ? )

mytarmailS:

il y en a un meilleur)

 
Maxim Dmitrievsky:

Qui va s'en rendre compte ? )


2

dr.mr.mom:

2

pourquoi pas 5 ?

 
Maxim Dmitrievsky:

5 est déjà utilisé

 
Maxim Dmitrievsky:

pourquoi pas 5 ?

5
Essayez l'arithmétique :))
Aliaksandr Hryshyn:
5
Essayez l'arithmétique :))

également basé sur l'arithmétique


 
Maxim Dmitrievsky:

également basé sur l'arithmétique


Bien, 4 fois un modèle émerge
 

lignes :

1. 3+1=4

2. 2+1=3

3. 3+flag2=5

colonnes :

1. 3+2=5

2. 1+3=4

3. 1+flag2=3

avec un maximum de non-répétition, purement imho

