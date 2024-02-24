L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2053

Maxim Dmitrievsky:

Et voici comment le catbust a été entraîné sur les mêmes données (en 5 secondes)

52 : learn : 0.7964708 test : 0.7848837 best : 0.7860866 (27) total : 604ms remaining : 5.09s

Ensemble de données source :

Modèle entraîné (la seconde moitié de la transaction est l'échantillon de test) :


Pas toujours, bien sûr, en fonction de l'échantillonnage (et il est aléatoire, c'est-à-dire qu'il nécessite un suréchantillonnage). Parfois comme ça :

34 : learn : 0.5985972 test : 0.5915832 best : 0.5927856 (9) total : 437ms remaining : 5.81s



Maxim, j'ai une question, quelles sont les valeurs sur vos graphiques et avez-vous fait un tracé de convergence ?

Alexander Alexeyevich:

Maxim, j'ai une question, quelles sont les valeurs des axes sur vos graphiques ?

Le nombre de transactions, pour y profit en pips

la seule chose qui reste à faire est de sauvegarder le modèle dans le métaque et de le vérifier dans son testeur

 
Maxim Dmitrievsky:

le nombre de transactions, y le bénéfice en pips.

J'ai beaucoup d'expérience dans ce type de commerce.

alexander alexievich:

vous vous souvenez de la dernière fois où nous avons parlé de wizards ? sur le paternoster, je l'ai mis en formation le même jour, il est toujours en apprentissage. ça prend beaucoup de temps.

le réseau est écrit en metatrader ? ) J'ai déjà fait des commentaires à ce sujet

 
Maxim Dmitrievsky:

Le réseau est-il écrit en metatrader ? ) J'ai déjà fait des commentaires sur ce sujet

je l'ai déjà commenté dans meta, mais du côté positif)))) il ne se ré-entraîne pas)), faites un graphique des erreurs de votre réseau, j'aimerais voir)

 
Maxim Dmitrievsky:

résultat correct 0,59


on ne peut pas simplement échantillonner une série chronologique, ce n'est pas comme les iris de fischer ))))

vous regardez vers l'avenir ... l'échantillonnage est strictement pour la piste, d'abord diviser, puis échantillonner

et non pas vice versa comme vous l'avez fait

Alexander Alexeyevich:

sur le mete, mais du côté positif)))) il ne se recycle pas)), faites un graphique de vos erreurs de réseau, j'aimerais voir)

vous ne pouvez pas utiliser des algorithmes qui prennent tant de temps à se recycler... vous risquez de devenir grisonnant.


mytarmailS:

le résultat correct est 0.59


on ne peut pas simplement échantillonner une série chronologique, ce n'est pas l'iris de Fisher ))))

vous regardez vers l'avenir ... l'échantillonnage peut être strictement tracé, d'abord diviser, puis échantillonner

et non dans l'autre sens comme vous l'avez fait

Que voulez-vous dire par résultat correct ? Ce sont des erreurs pour différents ensembles de données.

pas de chronologie, mais des étiquettes. voir les vidéos
 
Maxim Dmitrievsky:

Vous ne pouvez pas utiliser des algorithmes qui prennent autant de temps à apprendre.


Akurashi je suppose qu'il s'agit de la précision de la prédiction ? et du logloss ? il ne devrait pas y avoir d'apprentissage sur un test, et l'erreur devrait être la même quel que soit le nombre de passages ? ou -+ au moins, mais elle ne devrait pas diminuer

 
Maxim Dmitrievsky:

Qu'entendez-vous par résultat correct ? Il s'agit d'erreurs pour différents ensembles de données.

il ne s'agit pas d'un échantillonnage de séries temporelles, mais d'étiquettes. voir les vidéos

Je comprends bien que vous entraînez le réseau à prédire des séries temporelles, n'est-ce pas ?

