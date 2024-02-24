L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1992
Je parle de python, je ne peux pas exécuter votre propre code dans ce langage miracle pour les hétéros).
Je vais écrire en python, mais je dois d'abord exécuter le code))
Essayez d'abord de le faire passer par le débogueur.
Il créera un fichier de configuration pour vous
♪ Then try just running ♪
Bonjour à tous !
Si quelqu'un a un peu de temps libre, veuillez vérifier la prévisibilité des séries temporelles à l'aide de réseaux neuronaux.
Comme je n'y comprends rien et que je n'ai personne à qui demander... Merci !
Voici à quoi ressemble la série (ci-joint)
La dernière valeur temporelle se trouve au début du fichier, la plus ancienne à la fin.
sur les cinq valeurs précédentes :
60% de précision
sur les 10 valeurs précédentes, la précision est de 50 %.
au 3ème, la précision est de 57
Bleu initial, orange prédiction. Les 300 dernières valeurs
Quelque chose que je ne comprends pas. Comment un modèle de régression peut-il estimer en pourcentages ? Elle doit être en valeurs absolues.
Voici l'aide que j'ai trouvée https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être convertie en pourcentages, car des valeurs négatives sont possibles. Juste un coefficient.
Le négatif est une relation inverse. Il est difficile d'imaginer un tel modèle
Salutations à tous ! Voici un système simple pour animer les changements de paramètres de vos systèmes. Il sera utile pour le débogage ou l'observation des systèmes RL.
Il se compose de deux scriptssave_csv.py et animation.py.
Tout cela fonctionne comme suit.
Pré-coller le contenu du script save_csv.py sur vous-même. Lorsqu'elle est appelée, la fonction enregistre vos variables dans un fichier portant l'extension .csv.
Exécuter le script animation.py
Exécutez ensuite votre système, et l'animation se déroulera.
Le script animation .py peut être laissé actif pendant la recherche d'un gaal.
arraché à
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
négatif est une relation inverse. C'est difficile d'imaginer un tel modèle
plus est inférieur à un) et savez-vous à quel point il est difficile d'expliquer un cercle unitaire ? Il faudrait dessiner plus d'un cercle... Bien que vous ne soyez certainement pas youche)))), mais tout n'est pas perdu)))).
plus moins qu'un) et savez-vous à quel point il est difficile d'expliquer un cercle unitaire ? Il faudrait dessiner plus d'un cercle... Bien que tu ne sois pas du tout une poke)))), mais tout n'est pas perdu)))).
