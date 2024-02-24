L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1992

mytarmailS:

Je parle de python, je ne peux pas exécuter votre propre code dans ce langage miracle pour les hétéros).

Je vais écrire en python, mais je dois d'abord exécuter le code))

Essayez d'abord de le faire passer par le débogueur.

Il créera un fichier de configuration pour vous

♪ Then try just running ♪

 

Bonjour à tous !

Si quelqu'un a un peu de temps libre, veuillez vérifier la prévisibilité des séries temporelles à l'aide de réseaux neuronaux.

Comme je n'y comprends rien et que je n'ai personne à qui demander... Merci !


Voici à quoi ressemble la série (ci-joint)


La dernière valeur temporelle se trouve au début du fichier, la plus ancienne à la fin.

EURUSD_returns.zip  4 kb
 
Pensez-vous qu'un ensemble de données soit suffisant ? Vous devez connaître la méthode sur laquelle s'appuie cette collecte de données, quels étaient les objectifs au moment de la collecte, etc.
sur les cinq valeurs précédentes :

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

60% de précision

sur les 10 valeurs précédentes, la précision est de 50 %.

au 3ème, la précision est de 57

Bleu initial, orange prédiction. Les 300 dernières valeurs


 
Quelque chose que je ne comprends pas. Comment un modèle de régression peut-il estimer en pourcentages ? Elle doit être en valeurs absolues.

Voici l'aide que j'ai trouvée https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

score (X, y, sample_weight=None)[source]

Renvoie le coefficient de détermination R^2 de la prédiction.

Le coefficient R^2 est défini comme (1 - u/v), où u est la somme résiduelle des carrés ((y_true - y_pred) ** 2).sum() et v est la somme totale des carrés ((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum(). Le meilleur score possible est 1.0 et il peut être négatif (car le modèle peut être arbitrairement plus mauvais). Un modèle constant qui prédit toujours la valeur attendue de y, sans tenir compte des caractéristiques d'entrée, obtiendrait un score R^2 de 0,0.

C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être convertie en pourcentages, car des valeurs négatives sont possibles. Juste un coefficient.

 
logarithmes

Le négatif est une relation inverse. Il est difficile d'imaginer un tel modèle

 

Salutations à tous ! Voici un système simple pour animer les changements de paramètres de vos systèmes. Il sera utile pour le débogage ou l'observation des systèmes RL.

Il se compose de deux scriptssave_csv.py et animation.py.

Tout cela fonctionne comme suit.

Pré-coller le contenu du script save_csv.py sur vous-même. Lorsqu'elle est appelée, la fonction enregistre vos variables dans un fichier portant l'extension .csv.

Exécuter le script animation.py

Exécutez ensuite votre système, et l'animation se déroulera.


fnimazmya

Le script animation .py peut être laissé actif pendant la recherche d'un gaal.

arraché à

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
plus est inférieur à un) et savez-vous à quel point il est difficile d'expliquer un cercle unitaire ? Il faudrait dessiner plus d'un cercle... Bien que vous ne soyez certainement pas youche)))), mais tout n'est pas perdu)))).

?

