L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1989
parce que vous devez connecter le testeur au trader et utiliser un modèle pré-entraîné au moins deux semaines à l'avance. Lors d'un démarrage à froid, il ne sait rien au début.
Qu'est-ce que le lot a à voir avec ça. Je teste les erreurs.
C'est à dire pendant que vous préparez le corps du bot pour le rembourrage))).
Et je pensais que vous aviez déjà un robot entraîné. Si je me souviens bien, il y avait des captures d'écran des tests et elles étaient assez impressionnantes.
J'ai été distrait par le R... J'aimerais qu'ils utilisent une langue normale où tout le monde l'utilise).Peut-être que je me suis trompé...
Ils sont distraits par les R... pourquoi ne pas utiliser une langue normale que tout le monde utilise ?)
))), mais qui empêche ? J'ai décidé (et c'était une mauvaise décision) de tout porter de C++ vers MQL. Les résultats n'étaient pas mauvais, mais le processus d'apprentissage était trop long, parce que MQL est un interpréteur après tout et MT4 ne fonctionne pas bien avec les flux, donc j'ai dû abandonner))), mais MQL a été porté vers C++, donc j'ai décidé dès le début, de ne pas perdre une année))).
Parfois, je me demande si je ne devrais pas retarder le processus d'apprentissage parce que le résultat était meilleur lorsque toutes les mathématiques étaient basées sur MQL, mais )))) sonne comme un non-sens.
Ou peut-être que j'ai aussi foiré quelque chose...
Salutations explorateurs, voici un testeur rudimentaire en python. Cela peut être utile à quelqu'un.
Accepte le prix de clôture, le spread, les signaux dans l'intervalle 0...1 où 0-vend 1-achat.
La négociation se fait en franchissant la ligne 0,5. Il est possible de diminuer l'intensité des transactions grâce au paramètre d'insensibilité qui varie dans la plage de 0 à 25.
Il exécute des tableaux et trace les soldes et les transactions engagées sur les graphiques.
belle courbe d'équilibre sur le plateau...)))
Augmentez la piste de 2 mille barres à 20 ou 200 mille. Je me demande ce qui va se passer. Et ajoutez une section test.
oui
Vous le feriez pour moi ?
Ce serait plus pratique, et cela résoudrait le problème des "modules dans un seul dossier" dans cette langue miracle).
Voici un testeur simple en python. Peut être utile pour quelqu'un.
Ooh, cool, merci.
Je me suis souvenu avoir parlé quelque part d'un archiveur. Par exemple, si un fichier est compressé, s'il y a un motif, etc. Je ne me souviens plus où c'était, je veux le relire.
L'archiveur d'entropie dans yandex, ici ce lien glitchy se tient. Il y a beaucoup d'articles là-bas.
https://habr.com/ru/post/180803/