ajoute le répertoire avec les fichiers au chemin.
Ou ajouter manuellement au début du script, quelque chose comme
Je l'ai essayé hier aussi.
Avez-vous regardé attentivement les barres obliques ?
)))) ouais je sais pas, j'ai pris un exemple sur le net...
J'ai reçu l'avertissement mais le code semble s'exécuter sans erreur...
Comment je sais que le code fonctionne ? Comment je sais que la boucle
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
est en train de fonctionner et de penser. Où y a-t-il une barre de progression?
voir le téléscripteur dans le terminal
Changer la priorité du programme python a résolu le problème du gel de l'interpréteur lorsque Windows est inactif, peut-être que quelqu'un trouvera cela utile.
Où dois-je écrire ça ?
)))) ouais dunno, j'ai pris un exemple sur le net...
L'avertissement se bloque mais le code semble s'exécuter sans erreur...
Comment puis-je savoir que le code va fonctionner ? Comment puis-je savoir que la boucle
for i in range(len(pr.index)-faetures-1)
fonctionne et réfléchit ? Où est la barre de progression ?
Non, tout est pareil qu'avant, il ne voit pas les méthodes de Builder.
Est-il vraiment si impossible de marquer un message d'erreur en rouge ou au moins en gras pour le rendre visible parmi le code commun ?
Quel genre de design est-ce ? Quel genre de dzp a fait ça ?
Oubliez ça, ce n'est pas votre truc :D Lisez comment les modules sont connectés, cherchez où vous avez fait une erreur.
Vous pouvez l'exécuter à l'aide d'un débogueur, et toutes les erreurs sont alors joliment mises en évidence. Je vous dis que vous n'avez pas besoin d'entrer dans la ligne de feu avec votre cul nu. Vous devez d'abord apprendre la langue.Qu'allez-vous faire ensuite ? Exécuter le testeur et quoi ?
où l'écrire ?
Quelles sont les options ?